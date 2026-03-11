Sağlık Sistemimiz Dünya'ya Örnek Olacak - Son Dakika
Sağlık Sistemimiz Dünya'ya Örnek Olacak

11.03.2026 09:19
Bakan Işıkhan, iftar programında sağlık sisteminin kalitesini ve öğrencilerin önemini vurguladı.

SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi'nin düzenlediği iftar programında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Şimdi sağlık sistemini değerlendirdiğimizde artık dünyaya örnek olacak bir modele sahibiz. Hastanelerimiz otel konforunda vatandaşlarımıza hizmet sunuyor. ve sizler inşallah geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak sizler de bu sistem içerisinde, sağlık sistemi içerisinde çalışmaya başlayacaksınız" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin Selimiye Kampüsü'nde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemal Aydın, öğretim görevlileri ve 3 bin öğrenici katıldı. Üniversite bahçesinde düzenlenen iftar yemeğinde Bakan Işıkhan, öğrencilere konuşma yaptı.

'SAĞLIK HİZMETLERİMİZİ, SOSYAL GÜVENLİK HİZMETLERİMİZİ MODEL ALINAN BİR ÜLKE KONUMUNA GETİRDİK'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Sosyal güvenlik reformlarıyla hem sağlık hizmetlerimizi hem de sosyal güvenlik hizmetlerimizi model alınan bir ülke konumuna getirdik. Sağlık sistemimizi değerlendirdiğimizde artık dünyaya örnek olacak bir sisteme sahibiz. Hastanelerimiz otel konforunda hizmet sunuyor. Sizler geleceğin sağlık ordusunun neferleri olarak sizler de bu sistem içerisinde, sağlık sistemi içerisinde çalışmaya başlayacaksınız. Ben, Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve kıymetli hocamı içtenlikle tebrik etmek istiyorum. Daha önce dört kıtada ve birçok ülkede kampüsü bulunan ve en son Özbekistan'da birlikte olduğumuz hocamızla birlikte, orada sağlık hizmetlerinin ve üniversitemizin u kadar geniş bir yelpazede hizmet sunmasından dolayı büyük bir gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Sizler de bu gurura sahip olmalısınız çünkü siz de bu üniversitenin öğrencilerisiniz, mensuplarısınız. Büyük bir sağlık ailesinin bir ferdisiniz aslında" dedi.

20 GÜNDÜR YAPILMIŞ OLAN EN BÜYÜK İFTAR PROGRAMI

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Kemalettin Aydın, "Bugün, Ramazan'ın manevi ikliminde öğrencilerimizle 20 gündür yapmış olduğumuz iftarın bugün en büyüğünü yaptık. Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin hem burada hem Ankara'da hem Somali'de hem Buhara'da hem Semerkant'ta külliyeleri var. 20 gündür her gün ortalama 500 civarında öğrenci kulübümüz iftarlarını hem burada hem Ankara'da yapıyordu. Bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın ekibine verdiği talimatla beraber, 5 bine yakın öğrencimiz de bu iklimde iftarımızı açtık. Sayın Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan Bey de iftarımızı onurlandırdı. Gençlerimizin gözlerinde gördüğümüz soğuk bir havadayız, açık havadayız ama çok mutlular ve gözlerindeki ışıltı ve sıcaklık hepimizi ısıtıyor. Çünkü böyle iklimlerde, böyle zaman dilimlerinde bir arada olmak, bir arada hem o Ramazan'ın bereketini, mağfiretini hem de bugünlerde başlamış olan son dönemin kurtuluşunu beraber yaşıyoruz. İnşallah dünya böyle bir günde, savaşların olmadığı, İran'da 169 çocuğun okulda öldürülmediği, kurtuluşun bütün insanlığı kucaklayacağı, İslam aleminin bu mübarek ikliminin bütün dünya insanlarını sarıp kucaklayacağı, savaşsız bir zaman diliminde inşallah bu gençlerimiz de kendi hayatlarını kurar ve yaşarlar " dedi.

Kaynak: DHA

Sağlık, Dünya, İftar, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

