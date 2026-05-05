Sağlık Turizmi Turizmin Geleceği

KUTO Başkanı Serdar Akdoğan; turizmin 12 aya yayılmasında Sağlık Turizmi'nin önemli bir rol üstlendiğini açıkladı.

Kuşadası Sağlık Turizmi Derneği (KUSAT) tarafından düzenlenen "Sağlık Turizmi Çalıştayı"na Kuşadası Ticaret Odası (KUTO) Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan, Meclis Başkanı Bülent İlbahar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Seydi Yıkılmaz, Meclis Divan Üyesi Buket Çallı, Yönetim Kurulu Üyesi Murat Boranalp ve Kadın Girişimciler Kurulu üyesi Tuğba Aydın katıldı.

KUTO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan yaptığı değerlendirmede, "Kuşadası Sağlık Turizmi Derneği (KUSAT) bugün çok başarılı bir organizasyon gerçekleştirdi. İlçemizde turizmin 12 aya yayılması, kent ekonomisi ve potansiyelinin daha ileriye taşınması açısından, bu çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Kuşadası Ticaret Odası olarak, sağlık turizmini ve ilçemizin gelişmesine yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Sağlıkta Yeni Ufuklar" temasıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Kuşadası Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Akdoğan'a, kurum adına katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. - AYDIN