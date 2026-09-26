Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ebeler anne adayları ve yakınlarına doğum eğitimi verdi - Son Dakika
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Sağlıklı Hayat Merkezi'nde ebeler anne adayları ve yakınlarına doğum eğitimi verdi

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Sağlıklı Hayat Merkezi\'nde ebeler anne adayları ve yakınlarına doğum eğitimi verdi
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Sağlıklı Hayat Merkezi'ndeki gebe okulunda anne adayları ve yakınları bilgilendirildi. Koordinatör ebeler; gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçleri, ilaçsız baş etme yöntemlerini ve yenidoğan bakımını anlatarak anne adaylarının bilinçli doğuma hazırlanmasını destekledi.

Sağlıklı Hayat Merkezinde bulunan gebe okulunda anne adayları ile doğumda kendilerine eşlik edecek yakınlarına yönelik eğitim düzenlendi. Eğitimde gebelik, doğum ve doğum sonrası süreçlere ilişkin bilgi verildi.

Koordinatör ebeler tarafından gerçekleştirilen eğitimde gebelik ve doğumun fizyolojik bir süreç olduğu, bu dönemde yaşanan fiziksel ve psikolojik değişiklikler ile eş ve yakın desteğinin önemi üzerinde duruldu.

Anne adaylarına ayrıca doğumun evreleri, doğum ağrısıyla ilaçsız baş etme yöntemleri, gebelikte tehlike işaretleri ve acil durumlarda izlenecek yollar hakkında bilgilendirme yapıldı. Normal doğumun anne ve bebek açısından yararları, lohusalık süreci ile doğum sonu dönemde görülebilecek tehlike belirtileri ve yenidoğan bakımı da eğitim kapsamında ele alındı.

Eğitimle anne adaylarının doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası süreçler hakkında bilgi sahibi olmaları ve bilinçli doğuma hazırlanmaları konusunda desteklenmesi sağlandı.

Kaynak: İHA
YenidoğanEğitimSağlıkSon Dakika

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