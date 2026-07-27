Sağlıkta Kariyerin Geleceği Etkinliği

Balıkesir Üniversitesi tarafından Yükseköğretim Kurulunun desteğiyle gerçekleştirilen Bilim Kafe etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sağlıkta Kariyerin Geleceği ve Yeni Uygulamalar" programında, Hayata Dokunanlar Topluluğu tarafından katılımcılara yönelik sağlık taraması ve farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi.

Necatibey Eğitim Fakültesi Yerleşkesinde düzenlenen etkinlik kapsamında, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Hayata Dokunanlar Topluluğu tarafından aday öğrenciler ve velilere yönelik ücretsiz sağlık taraması yapıldı. Sağlık alanında farkındalık oluşturmayı amaçlayan uygulamada, katılımcıların temel sağlık kontrolleri gerçekleştirilerek sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirmelerde bulunuldu.

Balıkesir Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Cevdet Avcıkurt, Prof. Dr. Murat Doğdubay ve Prof. Dr. Fatih Satıl, Necatibey Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilal Yıldırım, Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Ergün, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selvihan Kılıç Ateş, akademisyenler, sağlık sektörü temsilcileri, akademik ve idari personel, tercih dönemindeki öğrenciler ve velilerin katıldığı program kapsamında; Sağlık Bilimleri Fakültesi akademisyenlerinden ve Hayata Dokunanlar Topluluğu Akademik Danışmanı Prof. Dr. Arzu Tuna tarafından temel yaşam desteği ve ilk yardım eğitimi verildi.

Eğitimde; acil durumlarda doğru müdahalenin önemi, temel yaşam desteği uygulamaları ve günlük hayatta karşılaşılabilecek sağlık sorunlarında izlenmesi gereken adımlar hakkında bilgiler paylaşıldı.