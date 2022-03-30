Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir - Son Dakika
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Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir

30.03.2022 11:46

Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilirGAZİANTEP Özel Gaziantep Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, Ramazan ayında uzun süre aç kalınacağını hatırlatarak, sahur ve iftarda dikkatli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir

GAZİANTEP Özel Gaziantep Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, Ramazan ayında uzun süre aç kalınacağını hatırlatarak, sahur ve iftarda dikkatli beslenmenin önemine dikkat çekti.

Ramazan ayının yaklaşmasıyla beraber uzmanlar özellikle beslenme konusunda vatandaşlara önerilerde bulunuyor. Özel Gaziantep Hatem Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Nur Seda Güler, ramazan ayında vatandaşlara olumsuzluklarla karşılaşmamaları için sahur ve iftarda dengeli beslenmeleri gerektiğini ifade etti. Diyetisyen Güler, sahurun önemini anlatarak uzun süre aç kalınacağı için vatandaşların mutlaka sahura kalkması gerektiğini belirtti. Diyetisyen Nur Seda Güler, iftarda mutlaka aralıklarla yemek yenilmesinin önemli olduğunun karbonhidrattan fakir proteinden zengin olan yemeklerin tercih edilmesi gerektiğinin altını çizdi. Güler, sahursuz tutulan orucun uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabileceğinin altını çizdi.

"Sahurda doğru tercihler yapılmalı"

Sahursuz tutulan orucun kas yıkımına sebep olabileceğini söyleyen Diyetisyen Güler, "Bu sene Ramazan'da yaklaşık 15 saat açlığımız olmuş olacak. Ramazan boyunca sahursuz oruç tutmamalarını öneriyorum. Yaklaşık 15 saatlik açlık ciddi bir süredir. Ramazan ayının kışa doğru gitmesi avantaj olarak olarak gözükse de sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir. Bu yüzden proteinden zengin bir sahurla bir sahur yapmalarını öneriyorum" dedi.

"Karbonhidrattan fakir, proteinden zengin olan yemekler tercih edilmeli"

Diyetisyen Nur Seda Güler Karbonhidrattan fakir, proteinden zengin olan yemeklerin tercih edilmesi gerektiğini belirterek, "İftarda ise mutlaka bir bardak su ve bir hurmayla açmalarını bir kase çorba tüketmelerini öneriyorum. İftarda hızlı hızlı yemek yemekten kaçınmaları gerekiyor. Mutlaka ara verilmeli. Çorba ve salatayla iftarını açtıktan sonra biraz ara vermek gerekiyor. 3-5 dakikalık aradan sonra ana yemeklere geçilmeli. Ana yemeğinde karbonhidrattan fakir proteinden zengin olması gerekiyor. Özellikle uzun süreli açlıktan sonra yemek yerken birden yenilmemeli yavaş yavaş iyi çiğneyerek yemeleri gerekiyor. İftardan sonra bir meyve veya sütlü bir tatlı tüketilebilir. Su tüketimi çok önemlidir. İftardan yatana kadar en az 1 ila 1,5 litre su tüketmelerini öneriyorum. Sahurda da mutlaka 1 litreyi tamamlayacak şekilde su tüketmeleri gerekiyor" diye konuştu.

Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir
Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir
Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir

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İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli İftar ile sahur arasında 2-2,5 litre su içilmeli Ramazan'da tok tutan besinler Ramazan'da tok tutan besinler

Diyetisyen, Gaziantep, Diyet, su, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sahursuz tutulan oruç uzun süreli açlıkta kas yıkımına sebep olabilir - Son Dakika


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