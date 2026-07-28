Salihli Devlet Hastanesi'nde Başhekim Değişikliği - Son Dakika
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Salihli Devlet Hastanesi'nde Başhekim Değişikliği

Salihli Devlet Hastanesi\'nde Başhekim Değişikliği
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Op. Dr. Cansu Sarıgül, Salihli Devlet Hastanesi'nin yeni başhekimi olarak göreve başladı.

Manisa Salihli Devlet Hastanesi'nde başhekimlik görevinde değişim yaşandı. Görev süresi sona eren Başhekim Op. Dr. Gürkan Dericioğlu'nun ardından bir süre Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Hacer Şakar'ın vekaleten yürüttüğü göreve, Op. Dr. Cansu Sarıgül atandı.

Yeni başhekim olarak görevine başlayan Op. Dr. Cansu Sarıgül, sağlık yönetimi alanındaki deneyimi ve hekimlik geçmişiyle Salihli Devlet Hastanesi'nde hizmet kalitesini daha da ileri taşımayı hedeflediklerini ifade etti.

1988 yılında Manisa'da doğan Op. Dr. Cansu Sarıgül, 2013 yılında Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun oldu. Göz Hastalıkları Uzmanlık Eğitimini ise 2019 yılında Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde tamamladı.

Uzmanlık eğitiminin ardından ilk görev yeri olan Kula Devlet Hastanesi'nde hekim olarak göreve başlayan Sarıgül, aynı yıl içerisinde hastanenin başhekimlik görevini üstlendi. Kula'da edindiği yöneticilik ve sağlık hizmetleri tecrübesinin ardından şimdi Salihli Devlet Hastanesi'nde yeni görevine başladı.

Göreve başlamasının ardından değerlendirmelerde bulunan Başhekim Op. Dr. Cansu Sarıgül, Salihli'de görev yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Burada olmaktan mutluyum. Kula'da kazandığım tecrübelerle Salihli'de çalışma arkadaşlarımla birlikte çok daha güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum. Salihli çok güzel ve büyük bir ilçe. Aynı zamanda aileme daha da yakın oldum. Salihli halkına sağlık alanında en iyi hizmeti sunabilmek için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız"

Başhekim Yardımcısı Uz. Dr. Hacer Şakar da yeni başhekime başarı dileklerini ileterek, ekip ruhuyla çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Salihli Devlet Hastanesi'nde Başhekim Değişikliği - Son Dakika

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