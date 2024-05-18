Samsun'da 1800'lü yıllardan kalma ilaçların bulunduğu Müze Eczane açıldı

Sağlık

Müze Eczane açıldı: 1800'lü yıllarda kullanılan ilaçlar bu müzede

SAMSUN - Samsun Eczacılar Odası tarafından içerisinde 1800'lü ve 1900'lü yıllarda kullanılan ilaçların bulunduğu 'Müze Eczane' açıldı.

14 Mayıs Eczacılık Haftası ve bilimsel eczacılığın 185. yılı nedeniyle Samsun Eczacılar Odası'nda Müze Eczane açılışı ile "İlaç ve Eczacılığın Dünü, Bugünü ve Geleceği" konulu panel düzenlendi. Samsun'daki eczanelerin bağışladığı içerisinde 1800'lü, 1900'lü yıllarından kalma ilaçların bulunduğu müze, Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın katılımıyla açıldı.

"Yeni gelen nesiller de geçmişte eczacılığın nasıl yapıldığını görsünler istedik"

Müze hakkında bilgi veren Samsun Eczacılar Odası Başkanı Ferhat Karacan, "14 Mayıs Eczacılık Haftası sebebiyle yaptığımız organizasyonlardan bir tanesidir. Eczacılığın dünü, bugünü ve yarını dediğimiz zaman bu müze devreye gidiyor. Çünkü eczacılık olsun, diğer meslekler olsun çok hızlı şekilde değişiyor. Bizim mesleğimizde zamanla değişmeye başladı. Dolayısıyla geçmişte neler oldu, neler bitti gelecek nesillere aktarmak adına meslektaşlarımızın odamıza bağışladığı materyalleri birleştirerek bir müze eczane oluşturduk. Bundan sonra yıllar boyu yeni gelen nesiller de geçmişte eczacılığın nasıl yapıldığını görsünler istedik. Bilimsel eczacılığın 185. yılındayız. 185 yıldır bu topraklarda eczacılık yapılıyor. Bazen arka planda kalıyor gibi görünse de aslında sağlığın temel dinamiklerinden bir tanesidir. Yaklaşık 7 aylık süreçte ilaçlar toplandı ama diğer materyallerle ilgili 4-5 sene süren bir süreç var. Bir meslektaşımız eczanesi kapatıyorsa ya da devrediyorsa veya elinde bulunan malzemeler varsa onları biz odaya istedik, talep ettik. Böyle bir açılış yapma imkanı bulduk" dedi.

"Eczacılar hala deprem bölgesinde yaraları sarıyor"

Açılışa katılan Samsun Valisi Orhan Tavlı, "Türk eczacılarla onur ve gurur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Ben Çanakkale'de görevdeyken eczacılarımız pandemide ilk başta yanımızda olan teşkilattı, sağlık ordusuydu. Sonrasında Muğla'da yangınları yaşadık. Orada da ilk arayanlar, sahada vatandaşımızın yanında olanlar eczacılarımızdı. 'Asrın felaketi' dediğimiz, 11 ilin etkilendiği deprem bölgesinde de yine ilk defa belki dünyaya örnek olacak konteyner eczaneyi ilk günlerde faaliyete geçiren ve halen deprem bölgesinde vatandaşlarımızın yarasını saran Türk Eczacılar Birliği'nin nezdinde Türkiye'deki tüm eczacılara teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Konteynerlerde eczacılık hizmeti veren 300'e yakın meslektaşımız var"

Türk Eczacılar Birliği Başkanı Ecz. Arman Üney ise "Samsun Eczacılar Odamız aktif bir şekilde 14 Mayıs etkinliklerine devam ediyor. Eskiden 14 Mayıslar bayram olarak kutlanırdı. Sonra güne döndü. Bizim sıkıntılarımızın açıkladığımız basın açıklamaları yaptığımız günler haline geldi. Yine meslektaşlarımız coşkulu bir şekilde kutlamaya devam ediyor. Deprem bölgesindeydim. Orada hala konteynerlerde eczacılık hizmeti veren 300'e yakın meslektaşımız var. O 21 metrekarede bu işi yaparken, içeride hareket edecek alan yokken dahi kendilerini eczacılık günününüz kutlu olsun dediğimizde yüzlerinde gülümsemeyi görmek bizim için önemlidir" şeklinde konuştu.

Program "İlaç ve Eczacılığın Dünü, Bugünü ve Geleceği" panel ile son buldu.