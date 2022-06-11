Samsun'da aile hekimiyle uzaktan görüntülü görüşme dönemi - Son Dakika
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Samsun'da aile hekimiyle uzaktan görüntülü görüşme dönemi

11.06.2022 12:54
Samsun'da aile hekimiyle uzaktan görüntülü görüşme dönemi

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Uzaktan Sağlık Hizmeti" projesi kapsamında Ankara ve Konya ile pilot il seçilen Samsun'da kronik rahatsızlığı bulunan hastalar ve hamilelere, aile hekimlerince uzaktan görüntülü hizmet veriliyor.

Sağlık Bakanlığınca hayata geçirilen "Uzaktan Sağlık Hizmeti" projesi kapsamında Ankara ve Konya ile pilot il seçilen Samsun'da kronik rahatsızlığı bulunan hastalar ve hamilelere, aile hekimlerince uzaktan görüntülü hizmet veriliyor.

Sağlık Bakanlığının Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Yönetmeliği kapsamında Samsun, Ankara ve Konya, pilot çalışma kapsamına alındı. Uygulama kapsamında mart ayından itibaren Samsun'un Atakum ve Canik ilçelerinde aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarına uzaktan sağlık hizmeti eğitimi verildi.

Eğitimin ardından Canik ve Atakum ilçelerindeki 2 aile hekimliği biriminde uzaktan sağlık hizmeti verilmeye başlandı. Samsun'da kronik rahatsızlığı bulunan hastalar ve hamile kadınlar, 182'yi arayıp görüntülü muayene randevusu alarak MHRS üzerinden aile hekimiyle görüntülü görüşüyor.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, AA muhabirine, uzaktan sağlık hizmetinin Kovid-19 döneminde başlatıldığını söyledi.

Samsun'da uygulamayı aile hekimlerinde hizmete aldıklarını belirten Oruç, "Kovid-19'un etkisini yitirmesinden sonra rutin hastalarımızda da bu hizmetin devamlılığını sağlamak için Bakanlığımız 3 ilde pilot çalışma yaptı. Samsun'da Atakum ve Canik ilçesinde aile hekimlerimizle çalışmanın altyapısını oluşturduk." dedi.

Bu hizmetin daha çok kronik hastalıkların takibinde, mesela hipertansiyonu bulunan bir hastanın ilaçlarının devamı ya da ilacı yazdıktan sonra yaşadığı sıkıntıların hekimle paylaşılmasında kullanıldığını anlatan Oruç, aile hekiminin de hastaya önerilerde bulunduğunu dile getirdi.

Hamilelerin takibi için de uygulamayı kullandıklarına dikkati çeken Oruç, şöyle devam etti:

"Gebemizin bilgilendirilmesi ve günlük aktivitelerinin sağlanması noktasında bilgileri aile hekimimiz, görüntülü olarak hastamıza bildirmiş oluyor. Dolayısıyla burada yapacağımız uzaktan sağlık hizmetinde, örnek olarak bir öğretmenin kronik hastalığı olur, ilacının yazılması gerekir, görüntülü olarak aile hekimiyle görüşerek aile sağlığı merkezine gelmeden ilacının yazılmasını sağlayabilir. Burada hem iş kaybı olmayacak hem de aile sağlığı merkezinde yoğunluk oluşmayacak. Rahat, konforlu ve hızlı şekilde hastalarımızla iletişim sağlanmış olacak."

Oruç, 2 ilçedeki pilot çalışmanın ardından uygulamanın kent geneline yaygınlaştırılacağını vurgulayarak, özellikle kronik hastaların takibini uzaktan görüntülü sağlayacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

Ankara, Samsun, Pilot, Konya, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'da aile hekimiyle uzaktan görüntülü görüşme dönemi - Son Dakika

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