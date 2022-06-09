Samsun'da aile hekimlerinin hasta sayısının azaltılması için 70 yeni birim açılacak - Son Dakika
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Samsun'da aile hekimlerinin hasta sayısının azaltılması için 70 yeni birim açılacak

09.06.2022 14:54
Samsun'da aile hekimlerinin hasta sayısının azaltılması için 70 yeni birim açılacak

Samsun'da aile hekimlerine düşen hasta sayısının azaltılması amacıyla 70 yeni aile hekimliği birimi açılacağı bildirildi.

Samsun'da aile hekimlerine düşen hasta sayısının azaltılması amacıyla 70 yeni aile hekimliği birimi açılacağı bildirildi.

Samsun'da birinci basamak sağlık hizmetlerinin görüşüldüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Aile Hekimliği Birimi Değerlendirme Toplantısı, İl Sağlık Müdürlüğü binasında yapıldı.

İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, toplantıda yaptığı konuşmada, aile hekimliği birimlerinin vatandaşların koruyucu sağlık hizmetiyle buluştuğu ilk nokta olduğunu söyledi.

Aile hekimliği birimlerinin kaliteli ve ulaşılabilir sağlık hizmeti sunumunda büyük önem taşıdığını vurgulayan Oruç, "Hizmetin Sağlık Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda etkin şekilde sürdürülmesi amacıyla 423 aile hekimliği birimimizdeki 800'ün üzerinde personelimizle özveriyle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu hizmetin daha iyi koşullarda verilebilmesi için aile hekimi başına düşen nüfusun azaltılması ve 2 bin 700 civarına çekilmesi önem taşıyor. Bu rakam ilimizde 2021 yılı itibarıyla 3 bin 149 olarak gerçekleşti." dedi.

Oruç, hızla gelişen ve büyüyen Samsun'daki yeni yerleşim alanlarında birinci basamak sağlık hizmeti ihtiyacını tamamlamak istediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Hali hazırda sunulan hizmeti güçlendirmek için yeni aile hekimliği birimleri açma kararı aldık. Yer ve bölge seçimi çalışmalarımızda son safhaya geldik. Çalışma sona erdiğinde daha önce açılan 35 yeni aile hekimliği birimine ilave olarak bu yıl içinde İlkadım, Atakum, Canik, Bafra ve Çarşamba'da ağırlıklı olmak üzere 70 yeni aile hekimliği birimi açmış olacağız. İnşallah yeni açılacak aile hekimliği birimlerimizle sunulacak birinci basamak sağlık hizmetlerini el birliğiyle daha kaliteli ve işlevsel bir hale getireceğiz."

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Kaynak: AA

İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'da aile hekimlerinin hasta sayısının azaltılması için 70 yeni birim açılacak - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Samsun'da aile hekimlerinin hasta sayısının azaltılması için 70 yeni birim açılacak - Son Dakika
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