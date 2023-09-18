Samsun'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika

Samsun'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi

Samsun\'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi
Son Güncelleme: 18.09.2023 18:36

Samsun'un Canik ilçesinde fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki Melike Güldaş, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Samsun'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki kız hayatını kaybetti.

FINDIK TOPLARKEN ELİNİ ARI SOKTU

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Uluçayır Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 17 yaşındaki Melike Güldaş kendilerine ait fındık bahçesinde fındık toplarken elini arı soktu. Eve gelince rahatsızlanan genç kız ailesi tarafından Asarcık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada müdahale edilen Güldaş, taburcu edilip evine gönderildi. Evinde yeniden fenalaşan Melike Güldaş ailesi tarafından yeniden Asarcık Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Samsun'da Fındık Toplarken Arı Sokan Genç Kız Hayatını Kaybetti

AMBULANSTA KALBİ DURDU

Genç kız hayati tehlikesinin bulunması sebebiyle Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Samsun'daki hastaneye götürülürken ambulansta kalbi duran genç kız, Kavak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Melike Güldaş hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Asarcık, Samsun, Canik, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da fındık toplarken elini arı sokan 17 yaşındaki genç kız yaşamını yitirdi - Son Dakika
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