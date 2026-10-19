Samsun'da Gazi Devlet Hastanesi 2-3 ayda taşınacak, kapasitesi 550 yatağa çıkacak - Son Dakika
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Samsun'da Gazi Devlet Hastanesi 2-3 ayda taşınacak, kapasitesi 550 yatağa çıkacak

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Samsun\'da Gazi Devlet Hastanesi 2-3 ayda taşınacak, kapasitesi 550 yatağa çıkacak
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Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden boşalan ana binada tadilat sürüyor, Gazi Devlet Hastanesi 2-3 ay içinde buraya taşınacak. Taşınmayla yatak kapasitesi 550'ye, poliklinik sayısı ve yoğun bakım yatağı 115'e çıkacak; anjiyo ve çocuk acil de başlayacak.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehir hastanesine taşınmasının ardından boşalan ana binada tadilat çalışmaları sürüyor. Tadilatın tamamlanmasının ardından Gazi Devlet Hastanesi, yaklaşık 3 ay içerisinde bu binaya taşınacak. Taşınmayla birlikte hastanenin yatak kapasitesi 550'ye, poliklinik sayısı 115'e, yoğun bakım yatak sayısı ise 115'e çıkarılacak.

Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin şehir hastanesine taşınmasının ardından boşalan ana binada tadilat çalışmalarının hızla sürdüğünü söyledi. Boya ve fiziki alanlarda düzenlemelerin devam ettiğini belirten Uras, Gazi Devlet Hastanesi'nin yaklaşık 2-3 ay içerisinde bu binaya taşınmasının hedeflendiğini ifade etti.

Gazi Devlet Hastanesi'nin hizmet kapasitesi artacak

Taşınma işleminin ardından Gazi Devlet Hastanesi'nin hizmet kapasitesinde önemli bir artış yaşanacağını belirten Uras, "Gazi Devlet Hastanesi'nin Eğitim ve Araştırma Hastanesi ana binasına taşınması, kapasitesinde en az yüzde 50 artış sağlayacak. Yatak kapasitesi 550 yatağa çıkacak. Poliklinik sayısı 115'e çıkacak. Yoğun bakım yatak sayısı da 70'ten 115'e çıkarılacak. Aynı zamanda Gazi Devlet Hastanesi, farklı nitelikli işlemlerin de yapıldığı bir merkez hastanemiz haline gelecek" dedi.

Anjiyo, çocuk acil ve kadın doğum hizmetleri başlayacak

Gazi Devlet Hastanesi'nde taşınma süreciyle birlikte yeni sağlık hizmetlerinin de devreye alınacağını kaydeden Uras, hastanede daha önce yapılmayan anjiyo işlemlerinin gerçekleştirilmeye başlanacağını belirtti. Çocuk acil servisinin oluşturulacağını ve kadın doğum hastalarına da hizmet verileceğini dile getiren Uras, yeni hizmetlerin aşamalı olarak devreye alınacağını söyledi. Uras, "Biz yaklaşık 2-3 aylık süreç içinde Gazi Devlet Hastanesi'ni Eğitim Araştırma ana binasına taşıyacağız ve mevcut haliyle hizmet vermeye devam edecek. Akabinde anjiyo işlemini yapmaya başlayacağız. Sonrasında çocuk acil servisini aktif hale getireceğiz. Artık çocuk hastaları sadece kamu sağlık tesisi olarak şehir hastanesinde değil, Gazi Devlet Hastanesi'nde de çocuk acil servisiyle karşılanacak. Ayrıca kadın doğum hastalarının da başvurabileceği bir merkez haline gelecek" diye konuştu.

Bölgeye hizmet verecek kapalı çocuk psikiyatri servisi açılacak

Hastanede kapalı çocuk psikiyatri servisi de oluşturulacağını açıklayan Uras, bu hizmetin hem Samsun hem de bölge açısından önemli olduğunu vurguladı. Uras, "Bir servisle kapalı çocuk psikiyatri servisi haline getireceğiz ki bu ilimiz için hakikaten büyük bir önem arz etmekte. Hatta ilimiz değil, bölge anlamında büyük bir önem arz etmekte. Çünkü kapalı çocuk psikiyatri servisi Türkiye çapında çok az. İnşallah bu revizyondan sonra onu da gerek ilimizin gerek bölgemizin hizmetine sunmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
HastaneGüncelSağlıkSamsunÇocukSon Dakika

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