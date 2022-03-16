Samsun'da geçen yıl 1338 hastayı tedavi eden doktor, "yılın doktoru" seçildi - Son Dakika
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Samsun'da geçen yıl 1338 hastayı tedavi eden doktor, "yılın doktoru" seçildi

16.03.2022 17:27
Samsun'da geçen yıl 1338 hastayı tedavi eden doktor, "yılın doktoru" seçildi

Samsun'da geçen yıl 1338 hastayı tedavi eden Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, yılın doktoru seçildi.

Samsun'da geçen yıl 1338 hastayı tedavi eden Doç. Dr. Çetin Kürşad Akpınar, yılın doktoru seçildi.

İl Sağlık Müdürlüğü, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2017'de faaliyete geçen inme merkezinin sorumlusu Doç. Dr. Akpınar'ı, geçen yıl 1338 hastayı doğru zamanda doğru tedaviler uygulayarak çoğunun eski yaşantısına dönmelerini sağlaması dolayısıyla yılın doktoru seçerek ödüllendirildi.

İl Sağlık Müdürü Muhammed Ali Oruç, Akpınar'a ödülünün verilmesi dolayısıyla makamında düzenlenen programda, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde girişimsel işlem yapan tek nöroloji doktorunun Akpınar olduğunu söyledi.

Akpınar'ın salgın dönemi boyunca mesai mefhumu gözetmeksizin inme tedavisinin zamana karşı bir yarış olduğunun bilinciyle gayretli ve özverili çalışmalar yürüttüğünü anlatan Oruç, "Sadece Samsun değil, çevre iller de dahil olmak üzere hiçbir hastayı geri çevirmedi. Aktif poliklinik hizmetin yanı sıra pandemi döneminde bile en aktif çalışan hekimlerimizden biri olarak yaklaşık 700 akut iskemik inmeli hastaya hizmet verdi. 438 hastaya mekanik trombektomi, yaklaşık 200 hastaya da trombolitik tedavi uygulayarak, doğru zamanda doğru tedavilerle birçok hastayı eski yaşantısına geri döndürebilmiştir." dedi.

Kovid-19 salgınının çok ciddi tehdit oluşturduğu dönemde bile Akpınar'ın konsantrasyonunun hiçbir şekilde dağılmadığını vurgulayan Oruç, "Merkez bünyesinde çalışan tüm sağlık mensuplarının motivasyonlarını da yükseltmek için çabalayarak akut iskemik inme hastalarını bu dönemde de tedavi etmeye devam etmiştir." ifadesini kullandı.

Hemşire Özden de Samsun'da "yılın hemşiresi" seçildi

Oruç ayrıca, Gazi Devlet Hastanesinin her daim gülen, merhametli, sevilen ablası Hemşire Yasemin Özden'in de "yılın hemşiresi" seçildiğini bildirerek, şunları kaydetti:

"Pandeminin başından itibaren evini, ailesini bırakarak tüm vaktini hastanemizde hemşirelik mesleğini en üst seviyede yapmanın yanı sıra, tüm risklere rağmen hastaları yalnız bırakmamak adına evlerindeymiş gibi hissettirmek için özel çorbalar, memleketinden getirttiği çaylar, yemekler yaparak onlara aile edasıyla hizmet etmiştir. Kendi telefonundan, ailesinden uzak hastalarımızın yakınlarını görüntülü arayarak yanlarında hissettirmiştir. Tüm ekibimizi yoruldukları, tükendikleri ya da hasta oldukları anda pozitif enerjisiyle yeniden canlandırmış, aşkla çalışarak herkesin gönlünü kazanmıştır."

Akpınar ile Özden'in Ankara'da düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından ödüllendirildiğini aktaran Oruç, üstün çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür etti.

Oruç, daha sonra Akpınar ve Özden'e ödüllerini verdi.

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İl Sağlık Müdürlüğü, Araştırma, Samsun, Oruç, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Samsun'da geçen yıl 1338 hastayı tedavi eden doktor, 'yılın doktoru' seçildi - Son Dakika


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