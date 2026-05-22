Samsun\'da İş Güvenliği Zirvesi: Simülasyonla Bilinçlenme

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi kapsamında kurulan stantlarda katılımcılara güvenli çalışma konusunda bilgi verildi.

"Güvenli şehir, güvenli gelecek" temasıyla Şehit Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği Zirvesi'nde alanında uzman akademisyenler ve sektör temsilcileri sunum yaptı. Zirvede ayrıca birçok firma açtıkları stantlarda iş güvenliği uygulamalarını tanıtırken, ziyaretçilere uygulamalı simülasyon deneyimleri sundu. Katılımcılar, gerekli iş güvenliği önlemleri alınmadığında yaşanabilecek olumsuzlukları simülasyonlarla deneyimleme fırsatı buldu.

Etkinlikte ziyaretçiler, iş sağlığı ve güvenliği konusunda merak ettikleri soruları uzmanlara yöneltti. Zirvede, iş yerlerinde gerekli güvenlik önlemleri alınmadan herhangi bir çalışma yapılmaması gerektiğine dikkat çekilirken, iş güvenliği ekipmanları ile koruyucu kıyafetlerin kullanımının zorunlu olduğu vurgulandı. Güvenlik ekipmanlarının kullanımının yalnızca bir zorunluluk değil, aynı zamanda olası risklere karşı tedbirli çalışmanın önemli bir parçası olduğu ifade edildi.

Sabah saatlerinde başlayan zirve ve stant ziyaretleri, gün boyu süren etkinliklerin ardından sona erdi. - SAMSUN