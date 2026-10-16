Samsun\'da sağlık personeline işaret dili, işitme engellilere ilk yardım öğretildi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Samsun Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yürütülen proje kapsamında sağlık personeline işaret dili eğitimi verilirken, işitme engelli bireylere de ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlendi. 3 gün süren projede sağlık personeli ile işitme engelli bireyler bir araya gelerek acil durumlarda iletişim yöntemleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.

Samsun'da işitme engelli bireylerin acil sağlık hizmetlerine erişimini kolaylaştırmak ve sağlık personeliyle iletişimlerini güçlendirmek amacıyla İl Sağlık Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde 3 günlük farkındalık projesi gerçekleştirildi. Proje kapsamında sağlık personeline işaret dili eğitimi verilirken, işitme engelli bireylere ilk yardım eğitimi düzenlendi ve ambulanslar tanıtıldı. Samsun İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Biriminden İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Ahmet Duran, işitme engelli bireylerle sağlık personeli arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçladıklarını söyledi. İşitme Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığını belirten Duran, iki gün boyunca İl Sağlık Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekiplerinde görev yapan personel ile işitme engelli bireyler arasında farkındalık oluşturduklarını ifade etti. Acil durumlarda işitme engelli bireylerle doğru iletişim kurmanın önemine değinen Duran, "İşitme engelli birisi ambulans çağırdığında, ambulansla olay yerine gittiğimizde nasıl bir iletişim kurmamız gerekiyor, hangi soruları sormamız gerekiyor, onların korkularını alabilmek için, korkularının önüne geçebilmek için ne gibi yaklaşımlarda bulunmamız gerekiyor, bunların üzerinde durduk" dedi.

Sağlık Bakanlığı'nın ESİM (Engelsiz Sağlık İletişim Merkezi) uygulamasıyla işitme engelli bireylerin görüntülü iletişim kurabildiğini hatırlatan Duran, eğitimlerde özellikle sağlık ekiplerinin hastayla ilk karşılaştığı anda iletişim kurması, hastanın korkularını azaltması ve şikayetini doğru şekilde öğrenmesi üzerinde durduklarını kaydetti. Projenin son aşamasında ise işitme engelli bireylere ilk yardım farkındalık eğitimi verildi.

"Sağlık personeline işaret dili eğitimi verildi"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren İşitme Engelliler Koordinasyon Merkezi'nin bir yıldır hizmet verdiğini belirten birim sorumlusu Kübra Baş, merkezde işitme engelli ve sağır bireylere yönelik etkinlik ve eğitimlerin sürdüğünün altını çizdi. 3 gün süren proje kapsamında ilk gün sağlık personeline işaret dili eğitimi verildiğini anlatan Baş, ikinci gün sağlık personeli ile işitme engelli bireylerin bir araya gelerek sağlıkla ilgili tedbirler ve iletişim konularında görüş alışverişinde bulunduğunu belirtti. Projenin üçüncü gününde ise ambulanslar ile Büyükşehir Belediyesi'ne ait hasta nakil aracının tanıtıldığını aktaran Baş, bu sayede işitme engelli bireylerin acil sağlık hizmetleri ve hasta nakil süreçleri hakkında bilgi edinmelerinin amaçlandığını ifade etti.