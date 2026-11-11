Samsun'daki göğüs uzmanı Yalçın, akciğer kanserinde erken tanıya dikkat çekti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Samsun'daki göğüs uzmanı Yalçın, akciğer kanserinde erken tanıya dikkat çekti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun\'daki göğüs uzmanı Yalçın, akciğer kanserinde erken tanıya dikkat çekti
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Samsun'daki Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, akciğer kanserinin erken evrede belirti vermeyebileceğini söyledi. Yalçın, uzun süren öksürük, kanlı balgam ve nefes darlığının ihmal edilmemesini, erken tanının tedavi başarısını artırdığını belirtti.

Akciğer kanserinin erken dönemde belirti vermeyebileceğine dikkat çeken Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, uzun süre geçmeyen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı ve açıklanamayan kilo kaybının ihmal edilmemesi gerektiğini belirterek, erken tanının tedavi başarısında önemli rol oynadığını söyledi.

"Kasım Ayı Akciğer Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında açıklamalarda bulunan Samsun Büyük Anadolu Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Funda Karaduman Yalçın, akciğer kanserinin dünya genelinde en sık görülen kanser türleri arasında yer aldığını ve kansere bağlı ölümlerin başlıca nedenlerinden biri olduğunu ifade etti. Hastalığın erken evrede tespit edilmesinin tedavi seçeneklerini artırdığını ve tedavi başarısını olumlu yönde etkilediğini belirten Dr. Yalçın, toplumda akciğer kanserine yönelik farkındalığın artırılması gerektiğini vurguladı.

"En büyük risk sigara kullanımı"

Akciğer kanserinin en önemli risk faktörünün sigara ve diğer tütün ürünleri olduğunu belirten Dr. Funda Karaduman Yalçın, pasif içicilik, hava kirliliği, radon gazı, asbest ve bazı kimyasallara mesleki maruziyetin de hastalığa yakalanma riskini artırabildiğini söyledi. Sigara kullanmayan kişilerin de akciğer kanserine yakalanabileceğini hatırlatan Dr. Yalçın, sigaraya hiç başlanmamasının ve kullanan kişilerin profesyonel destek alarak sigarayı bırakmasının akciğer sağlığını korumada büyük önem taşıdığını kaydetti. Sigarayı bırakmak isteyen vatandaşların Sağlık Bakanlığı ALO 171 Sigara Bırakma Danışma Hattı'ndan destek alabileceğini de hatırlattı.

"Uzun süren öksürük ve nefes darlığını ihmal etmeyin"

Akciğer kanserinin özellikle erken evrelerde belirgin şikayetlere neden olmayabileceğine dikkat çeken Dr. Yalçın, uzun süre geçmeyen veya giderek şiddetlenen öksürük, kanlı balgam, nefes darlığı, göğüs ağrısı ve ses kısıklığı gibi belirtilerin dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Nedeni açıklanamayan kilo kaybı, sürekli yorgunluk ve halsizliğin de hastalığın belirtileri arasında görülebileceğini belirten Dr. Yalçın, bu şikayetlerin her zaman akciğer kanseri anlamına gelmediğini ancak devam etmeleri halinde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini vurguladı.

"Erken tanı için tarama büyük önem taşıyor"

Özellikle uzun yıllar sigara kullanmış ve yüksek risk grubunda bulunan kişilerin hekim değerlendirmesinden geçmesi gerektiğini belirten Dr. Funda Karaduman Yalçın, uygun risk grubundaki kişilerde düşük doz bilgisayarlı akciğer tomografisiyle taramanın gündeme gelebileceğini söyledi. Akciğer kanserinde erken tanının tedavi sürecinde önemli avantajlar sağladığını ifade eden Dr. Yalçın, vatandaşlara sağlık kontrollerini ertelememeleri ve şüpheli belirtileri göz ardı etmemeleri çağrısında bulundu. Akciğer sağlığını korumak için sigaradan uzak durmanın, risk faktörlerine karşı önlem almanın ve gerekli sağlık kontrollerini zamanında yaptırmanın önemine dikkat çekti.

Kaynak: İHA
ÖksürükSamsunGüncelSağlıkSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

3’ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti’ye geçebilir 3'ü büyükşehir 6 belediye daha AK Parti'ye geçebilir
Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia Sürekli Köfteci Yusuf’tan yemek yiyen tırcıdan çok konuşulacak iddia
Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu Camide erkeklerle aynı safta oturan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hülya Terzioğlu sessizliğini bozdu
Bakan Göktaş’ın elinin havada kaldığı an Bakan Göktaş'ın elinin havada kaldığı an!
COP31’de dikkat çeken an Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı COP31'de dikkat çeken an! Erdoğan ile Lula sıkı sıkı kucaklaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Şara’ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Şara'ya sorduğu soru karşılamaya damga vurdu
15:14
300 okul tahliye edildi Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
300 okul tahliye edildi! Başbakan Meloni acil toplantı kararı aldı
15:09
Ümit Özat’tan Arda Güler’i kızdıracak sözler Bin kere onu seçti
Ümit Özat'tan Arda Güler'i kızdıracak sözler! Bin kere onu seçti
15:07
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
Hayvanlara işkence görüntüleriyle gündem olan Murat Özdemir bakın nerede ortaya çıktı
14:40
Savcı Sayan’dan Kavcıoğlu’nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
Savcı Sayan'dan Kavcıoğlu'nun kararı sonrası olay sözler: Bu bir istifa değil, görevden alınmadır
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan COP31 Liderler Zirvesi’nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze mesajı: Zayıflıktır, acizliktir, vicdansızlıktır
14:08
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Netanyahu ile iş tutan lidere unutamayacağı bir ders verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2026 15:28:35. #7.12#
SON DAKİKA: Samsun'daki göğüs uzmanı Yalçın, akciğer kanserinde erken tanıya dikkat çekti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android