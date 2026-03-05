Samsun Hastanesi'ne Hızlı BT Cihazı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Samsun Hastanesi'ne Hızlı BT Cihazı

05.03.2026 13:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Şehir Hastanesi, 0,27 saniyede görüntüleme yapan 640 kesitli BT cihazı ile hizmete girdi.

Samsun Şehir Hastanesi, 0,27 saniyede görüntüleme yapabilen ve hastalıkların teşhisinde tanı süreci hızlandıran 640 kesitli Bilgisayarlı Tomografi (BT) cihazı ile hizmet verecek.

Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, yaptığı yazılı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesinin dünyadaki en ileri görüntüleme sistemlerinden biri kabul edilen 640 kesitli BT cihazını bünyesine kattığını belirtti.

Geleneksel cihazlara göre çok daha hızlı ve detaylı teşhis imkanı sunan bu sistemle özellikle kalp ve damar hastalıkları ile acil vakalarda tanı sürecinin saniyeler seviyesine ineceğini vurgulayan Ulubay, "640 kesitli BT teknolojisinin en büyük avantajı, hızıdır. Kalbin tamamını sadece tek bir kalp atımının dörtte biri kadar sürede 0,27 saniyede görüntüleyebilen bu cihaz, hareketli organlarda bile netlik kaybı yaşatmadan yüksek çözünürlüklü sonuçlar veriyor. Bu hız, nefesini tutmakta zorlanan hastalar, çocuklar ve ağır yaralı travma hastaları için hayati bir kolaylık sağlıyor." ifadesini kullandı.

Ulubay, cihazın en düşük radyasyon ve en yüksek güvenlik sistemine sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Hizmete giren yeni nesil BT cihazı, hastaların maruz kaldığı radyasyon dozunu klasik tomografilere göre yüzde 80'e varan oranlarda azaltan yapay zeka tabanlı yazılımlarla donatılmıştır. Bu özellik sayesinde kronik rahatsızlığı nedeniyle sık çekim yaptırması gereken hastalar ve çocuklar için radyasyon riski minimuma indirilmiştir. Cihaz aynı zamanda sanal koroner anjiyo, kasık bölgesinden girişimsel bir işleme gerek kalmadan, sadece damar yoluyla verilen ilaçla kalp damarlarının 3 boyutlu haritası çıkarılabiliyor. Obez hastalar için 78 santimetrelik geniş gantri açıklığı ve 300 kilogram taşıma kapasitesi ile obez hastalar da konforlu bir şekilde taramaya alınabiliyor. Beyin kanaması ve inme vakalarında beynin kanlanma düzeyini anlık olarak göstererek hızlı müdahale şansı tanıyor. Samsun Şehir Hastanesi radyoloji biriminde hizmete giren bu teknoloji, hastaların tetkik için çevre illere gitme zorunluluğunu ortadan kaldırırken, hızlı tanı sayesinde tedavi başarı oranlarını da yükseltmeyi hedefliyor."

Kaynak: AA

Şehir Hastanesi, Teknoloji, Samsun, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Samsun Hastanesi'ne Hızlı BT Cihazı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, Hint Okyanusu’nda İran gemisini batırdı: 87 ölü ABD, Hint Okyanusu'nda İran gemisini batırdı: 87 ölü
Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı Barış Alper Yılmaz, ligin bitmesine haftalar kala şimdiden rekor kırdı
İsrail yine okul vurdu Tamamen yıkıldı İsrail yine okul vurdu! Tamamen yıkıldı
Uğurcan Çakır’dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest Uğurcan Çakır'dan Galatasaraylı taraftara unutamayacağı jest
Büyük gurur Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı Büyük gurur! Bengisu Avcı dünya rekoru kırdı
Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran’ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli Sürgündeki kraliçe ilk kez konuştu: İran'ın geleceği halkının iradesiyle belirlenmeli

14:41
İran: Azerbaycan’ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
İran: Azerbaycan'ı hedef almadık, komşu ülkelere saldırmıyoruz
14:35
Hamaney’i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü
Hamaney'i parmağındaki yüzük mü ölüme götürdü?
14:32
İran’da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
İran'da bilanço ağırlaşıyor: İşte 6 günde hayatını kaybedenlerin sayısı
14:16
’’Futbolda her şeyi bilen çocuk’’ yıllar sonra ortaya çıktı
''Futbolda her şeyi bilen çocuk'' yıllar sonra ortaya çıktı
14:03
NATO savaşa girecek mi Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
NATO savaşa girecek mi? Düşürülen İran füzesiyle ilgili 5. madde tartışmasına Rutte noktayı koydu
14:03
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani’yi zora sokacak sözler
İsrailli aktivistten ajanlıkla suçlanan İsmail Kaani'yi zora sokacak sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 14:59:24. #.0.4#
SON DAKİKA: Samsun Hastanesi'ne Hızlı BT Cihazı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.