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Samsun sağlık filosuna 5 yeni ambulans: Ambulans sayısı 83'e çıktı - Son Dakika
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Samsun sağlık filosuna 5 yeni ambulans: Ambulans sayısı 83'e çıktı

Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a 5 yeni ambulans tahsis edildi. Yeni ambulanslarla ildeki acil sağlık hizmetleri hizmeti veren ambulans sayısı 83'e yükseldi.

Samsun sağlık filosuna 5 yeni ambulans: Ambulans sayısı 83\'e çıktı
25.01.2024 - 00:30,  Güncelleme: 00:38
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Samsun sağlık filosuna 5 yeni ambulans: Ambulans sayısı 83'e çıktı

SAMSUN - Sağlık Bakanlığı tarafından Samsun'a 5 yeni ambulans tahsis edildi. Yeni ambulanslarla ildeki acil sağlık hizmetleri hizmeti veren ambulans sayısı 83'e yükseldi.

5 yeni ambulansı hizmete alma programında sürücülere anahtarları teslim edildi. Programda açıklama yapan Samsun İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Mustafa Uras, istasyon sayısı helikopter ambulans istasyonuyla birlikte 53'e çıktığını söyledi. Müdür Mustafa Uras, "Samsun 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibi olarak Sağlık Bakanlığımızın desteğiyle büyük bir gelişim ve değişim içindeyiz. 2002 yılında 112 Acil Sağlık Hizmetleri ekibimiz 5 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ve bu istasyonlarda görev yapan 5 ambulansla hizmet verirken, bugün istasyon sayımız helikopter ambulans istasyonumuzla 53'e, ambulans sayımız ise yeni hizmete giren 5 ambulansımızla 83'e yükseldi. Bu 83 aracın içinde ekiplerimizin her türlü zorlu şartta hizmet verebilmeleri için 4x4 paletli ambulanstan helikopter ambulansına, aynı anda 4 hastamızı nakledebileceğimiz 4 yataklı ambulanstan obez ve yoğun bakım ambulansına kadar her türlü acil sağlık hizmeti aracımız bulunuyor. Tabii ki bu çalışmalar yeterli değil. Bu alanda hem şehrimize hem ülkemize daha nitelikli hizmet sunmak için planlamalarımız devam ediyor" dedi.

Uras, "Geçtiğimiz günlerde bu anlamda ilimizi ziyaret eden Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdür Yardımcımız Uzm. Dr. Hakan Güner ve daire başkanlarımızla ilimizde yürütülen çalışmaları ve 112 acil sağlık hizmetleri alanında yapılabilecek planlamaları görüşme imkanımız oldu. Bakanlığımızın da desteğiyle ildeki araç envanterimizi güçlendirmek, ilimizi acil sağlık hizmetleri ve UMKE eğitimlerinin yapılacağı bir merkez haline getirmek konusunda görüşmelerimiz sürüyor. İnşallah önümüzdeki dönemde Samsun, Acil Sağlık Hizmetleri alanında Türkiye'de ismini daha çok duyuran ve diğer illere örnek çalışmalar sunup, eğitim anlamında onlara destek veren bir il olarak yerini alacak. Bu vesileyle Acil Sağlık Hizmetleri alanında 7/24 kesintisiz olarak görev yapan tüm sağlık ekibimize teşekkürlerimi iletiyor, yeni hizmete giren 5 ambulansımızın şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Sağlık Samsun sağlık filosuna 5 yeni ambulans: Ambulans sayısı 83'e çıktı - Son Dakika


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