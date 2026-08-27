Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'na Trafik Işıkları - Son Dakika
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Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'na Trafik Işıkları

Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı\'na Trafik Işıkları
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Samsun'da kaza riskini azaltmak için Şehir Hastanesi Kavşağı'na sinyalizasyon ışıkları takıldı.

Samsun'da sık sık trafik kazalarının yaşandığı Şehir Hastanesi Kavşağı'na, trafik güvenliğini artırmak amacıyla sinyalizasyon ışıkları takıldı.

Canik ilçesi 200 Evler Mahallesi'nde bulunan Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'nda daha önce meydana gelen kazaların ardından bölgede önlem alındı. Kavşağa trafik ışıkları yerleştirilerek araçların geçişleri kontrollü hale getirildi.

Yeni ışıklı sistemle birlikte kavşakta yaşanan trafik yoğunluğunun ve kaza riskinin azaltılması hedefleniyor. Sürücülerin trafik ışıklarına ve kavşak içerisindeki yönlendirmelere dikkat etmeleri istendi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Samsun Şehir Hastanesi Kavşağı'na Trafik Işıkları - Son Dakika

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