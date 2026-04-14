Samsun Şehir Hastanesi'nin Açılışı Devam Ediyor
Samsun Şehir Hastanesi'nin Açılışı Devam Ediyor

14.04.2026 16:10
Samsun'daki 1458 yataklı şehir hastanesi birimlerinin taşınma süreci hızla devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla Samsun'da 305 bin metrekare alanda inşa edilen 1458 yataklı Şehir Hastanesi'nin birimlerinin açılışı sürüyor.

Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi birimlerinin Şehir Hastanesi'ne taşınma süreci sürüyor.

Samsun Şehir Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mahmut Ulubay, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Samsun Şehir Hastanesinin taşınma sürecinin planlandığı gibi devam ettiğini söyledi.

Sürecin hız kesmeden gittiğini anlatan Ulubay, "Bugüne kadar şehir hastanemize çocuk hastalıkları, kadın doğum, enfeksiyon hastalıkları, göğüs hastalıkları ve plastik cerrahi birimlerini taşıdık. Bu birimler, yeni şehir hastanemizde hizmet vermektedir. Bu hafta sonu itibarıyla üroloji, fizik tedavi, psikiyatri ve kısmen dahiliye bölümlerini de taşıyarak hizmet vermeye devam edeceğiz." dedi.

Dahiliyenin diğer alt branşları olan hematoloji, gastroenteroloji ve nefroloji bölümlerini gelecek haftalarda taşıyacaklarını belirten Ulubay, şunları kaydetti:

"Sağlık Kurulu da 20 Nisan'da Samsun Şehir Hastanesine taşınacak. Heyet raporları hizmeti yeni hastanede yapılacak. Bundan sonra taşınma süreçlerimiz daha hızlı ilerleyecek. Haziran ayına kadar hastanenin tüm bölümlerini Samsun Şehir Hastanesine taşıyarak hizmet vermeye devam edeceğiz. Son aşamaya geldiğimizde, acil servisi iki noktada hizmet verecek şekilde planladık. Hem mevcut hastanemizdeki acil servis açık olacak hem de şehir hastanesindeki acil servis hizmet vermeye devam edecektir."

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2026 17:10:20.
