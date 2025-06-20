Sanatla Şifa: Alaşehir'de Ruh Sağlığı Merkezinden Eserler Sergilendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Sağlık

Sanatla Şifa: Alaşehir'de Ruh Sağlığı Merkezinden Eserler Sergilendi

Haberin Videosunu İzleyin
20.06.2025 10:34  Güncelleme: 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sanatla Şifa: Alaşehir\'de Ruh Sağlığı Merkezinden Eserler Sergilendi
Haber Videosu

Alaşehir Devlet Hastanesi ve Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliği ile Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören danışanların bir yıl boyunca hazırladığı eserler, hastane koridorunda sergilendi. Danışanların çeşitli kurslar aracılığıyla ürettikleri eserler, açılışta büyük ilgi gördü.

Sanatla şifa buldular, eserleriyle umut oldular

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Alaşehir Devlet Hastanesi ve Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi iş birliğinde, Toplum Ruh Sağlığı Merkezi'nde tedavi gören danışanların bir yıl boyunca hazırladığı eserler, hastane koridorunda sergilendi ve satışa sunuldu.

Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkan Vekili Okan Kökten, Türkiye Yaş Sebze ve Meyve İhracat Şampiyonu iş insanı Ali Uçak, Alaşehir Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Kadir Gem, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, kurum amirleri ve vatandaşların katılım gösterdiği açılışta; danışanların müzik, nakış, çini, ebru, drama, okuma yazma ve resim kurslarında ortaya koydukları eserler beğeniyle karşılandı.

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi danışanlarının katılım sağladığı kurslar, Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi eğitmenleri tarafından verildi. Sergide satışa sunulan eserlerden elde edilen gelir, yeni eğitim döneminde kullanılacak malzeme temini için değerlendirilecek.

"İyi ki bu hayrın yapılmasına vesile olmuşuz"

Sergiye katılan ve merkez binasının yapımına destek veren iş insanı Ali Uçak'a kursiyerler tarafından el emeğiyle hazırlanmış rölyef pasta ve porselen hamuruyla yapılmış üzüm tablosu hediye edildi.

Ali Uçak, duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Rahmetli annem ve babam adına yapmış olduğumuz Toplum ve Ruh Sağlığı Merkezimizde açılmış olan kurs bizleri çok mutlu etti. Burada destek olan ve kurs sonunda ortaya çıkarmış oldukları eserden birisinin bana hediye olarak verilmesi beni çok mutlu etti. Bu hediye çok anlamlı ve çok değerli. Burada yapılan tedavide emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. İyi ki bu hayrın yapılmasına vesile olmuşuz. Bu hayrın yapılması için bize vesile olan Manisa İl Sağlık Müdürlüğümüz, Alaşehir Devlet Hastanesi başhekimimiz bu hayrın yapılması için bize gelip, yönlendirdikleri için çok teşekkür ediyoruz. Biz de bu tekliften çok mutluluk duyarak kabul etmiştik. İyi ki kabul edip yapmışız. Bu binanın yapılmasında emeği geçen herkese, kurslarda eğitim veren öğretmenlerimize ve merkezimizde görev yapan doktor ve sağlık personellerimize teşekkür ediyoruz."

"Danışanlarımızın emeği sergide hayat buldu"

Toplum Ruh Sağlığı Merkezi Hekimi Dr. Burçin Güler Uslu ise kursların danışanlar üzerindeki olumlu etkilerine dikkat çekerek, "Alaşehir Devlet Hastanesi Uçak Kardeşler Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde takipte olan danışanlarımız için Alaşehir Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile açmış olduğumuz müzik, nakış, çini, ebru, drama, okuma yazma ve resim alanlarında açmış olduğumuz kurs sonunda ortaya çıkan el emeği ürünler sergide sergilendi." ifadelerini kullandı.

Danışanlar ise kendilerine verilen bu imkanın ruh sağlıklarına ve sosyal yaşantılarına olumlu katkı sunduğunu belirterek, eserlerini sergilemenin ve üretmenin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Kaynak: İHA

Alaşehir Devlet Hastanesi, Halk Eğitimi Merkezi, Kültür Sanat, Alaşehir, Hastane, Sağlık, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sanatla Şifa: Alaşehir'de Ruh Sağlığı Merkezinden Eserler Sergilendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisi kaldırıldı
Anlaşma tamam gibi Galatasaray’ın yıldızına Suudi Arabistan’dan sürpriz talip Anlaşma tamam gibi! Galatasaray'ın yıldızına Suudi Arabistan'dan sürpriz talip
Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı Şelalede düştü, kalça kemiğindeki platin yerinden çıktı
Polis memuru Suriyelilerin düğününde İşte sahneye çıkıp yaptığı anons Polis memuru Suriyelilerin düğününde! İşte sahneye çıkıp yaptığı anons
İsrail’den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs’a yerleşti İsrail'den kaçan 5 bin kişi Güney Kıbrıs'a yerleşti
Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı Yüsra Geyik Katar sahillerinde dansıyla göz kamaştırdı
Fenerbahçe’de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim Fenerbahçe'de Neymar sesleri: Hiç düşünmeden giderim
Daha önce gördüklerinizi unutun Milyoner’de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti Daha önce gördüklerinizi unutun! Milyoner'de yarışmacının elendiği soru pes dedirtti
Galatasaray’ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor Galatasaray'ın 25. şampiyonluğu için hatıra parası çıkıyor
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı

09:15
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi Kan duvarı kırmızıya boyadı
13 yaşındaki çocuk feci şekilde can verdi! Kan duvarı kırmızıya boyadı
07:56
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi İşte son 1 haftanın faturası
Akaryakıta tarihin en büyük zammı geldi! İşte son 1 haftanın faturası
07:37
İsrail-İran savaşında 9. gün İsfahan’daki nükleer tesis vuruldu
İsrail-İran savaşında 9. gün! İsfahan'daki nükleer tesis vuruldu
20:09
İsrail’den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
İsrail'den itiraf gibi açıklama: Zor günler bizi bekliyor
13:50
MasterChef jürisinden ters köşe Yarışmacıya beklenmedik soru
MasterChef jürisinden ters köşe! Yarışmacıya beklenmedik soru
13:44
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
İsrailli bakandan orduya Tahran talimatı: Saldırıları yoğunlaştırın
13:28
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
Temizlik yaptığı villada havuza düşen kadın hayatını kaybetti
13:12
İran: İsrail’in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
İran: İsrail'in saldırıları durmadıkça, müzakere söz konusu olamaz
13:00
“Dikkat edin“ diyerek paylaştı İstanbul’dan endişe yaratan görüntü
"Dikkat edin" diyerek paylaştı! İstanbul'dan endişe yaratan görüntü
12:59
Tahran’da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
Tahran'da halk, ABD ve İsrail bayraklarını ayaklarıyla çiğnedi
12:35
Erdoğan, İsrail’i destekleyen Almanya’yı uyardı: Avrupa’ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
Erdoğan, İsrail'i destekleyen Almanya'yı uyardı: Avrupa'ya göç ve nükleer sızıntı ihtimali var
12:31
Dünyanın en yaşlı futbolcusu Yaşıtları torun severken o top oynuyor
Dünyanın en yaşlı futbolcusu! Yaşıtları torun severken o top oynuyor
12:23
Bunu yapan bir dernek Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
Bunu yapan bir dernek! Keklikleri rahatça öldürebilmek için yaptıkları şova bakın
12:01
İsrail’in “Öldürdük“ dediği isim mesaj yayınladı
İsrail'in "Öldürdük" dediği isim mesaj yayınladı
11:53
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu Dehşet anları kamerada
Perde ipi küçük çocuğu hayattan koparıyordu! Dehşet anları kamerada
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.06.2025 10:26:31. #7.13#
SON DAKİKA: Sanatla Şifa: Alaşehir'de Ruh Sağlığı Merkezinden Eserler Sergilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.