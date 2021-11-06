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Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu - Son Dakika

Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu

06.11.2021 09:40

Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler organ bağışına dikkat çekmek amacıyla fırçalarını tuvalle buluşturdu.

Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu

İSTANBUL - Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler organ bağışına dikkat çekmek amacıyla fırçalarını tuvalle buluşturdu. Öğrencilerin yaptıkları resimlerden oluşan sergiyi öğretmenler ve veliler ziyaret etti. Sergi sonunda velilere konunun uzmanları tarafından organ bağışı hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Sancaktepe İlkokulu öğrencileri 3 - 9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışı konulu resimler çizdi. Minik öğrencilerin organ bağışına dikkat çekmek amacıyla çizdiği resimlerden oluşan sergiyi okul öğretmenleri, veliler ve Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi görevlileri gezerek resimleri inceledi. Sergi ziyaretinin ardından Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde konunun uzmanlarınca velilere organ bağışı hakkında bilgilendirme semineri düzenlendi.

Öğretmen Bahri Ender Bayrak, "Organ bağışı haftasında çocuklarımızla toplumsal farkındalık oluşturmak için Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ bağışı koordinatörleri yapmaktan mutlu olduk" dedi.

Okul öğretmenlerinden Serdar Akkaya, "Öğrencilerimiz bu süreçte çok emek verdiler. Umarım tüm Türkiye'de sadece bir gün değil senenin her günü kutlanır ve organ bağışı herkes tarafından önemsenir" diye konuştu.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakil koordinatörü Özlem Otçu "3 - 9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla öğretmen ve velilere organ bağışı konusunda eğitim verdik. Çok da verimli geçti" dedi.

Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi organ nakil koordinatörü Azize Göktürk, "Lütfen herkesten organ bağışının önemini anlamasını ve organ bağışı yapmasını istiyorum. Anneler ağlamasın" şeklinde konuştu.

Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu
Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu
Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu
Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Organ Bağışı Haftası, Sancaktepe, Kasım, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sancaktepe'de ilkokullu öğrenciler fırçalarını organ bağışı için konuşturdu - Son Dakika
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