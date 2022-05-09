Şanlıurfa'da baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi - Son Dakika
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Şanlıurfa'da baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi

09.05.2022 11:43
Şanlıurfa'da baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi

Şanlıurfa'da iş kazasında sağ elinin baş parmağı kopan işçinin bu uzvunun yerine, sağ ayak ikinci parmağı nakledildi.

Şanlıurfa'da iş kazasında sağ elinin baş parmağı kopan işçinin bu uzvunun yerine, sağ ayak ikinci parmağı nakledildi.

Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Devlet Hastanesinden yapılan açıklamaya göre, spiralle kaza sonucu elinde ciddi yaralanma olan ve sağ başparmağı kopan 27 yaşındaki işçi Mehmet Sargın'ın tedavisi için hastanede yoğun mesai harcandı.

Başparmağının kopması nedeniyle el fonksiyonlarını büyük ölçüde kaybeden 27 yaşındaki Sargın'ı operasyona alan plastik cerrahi ve el cerrahi uzmanları Dr. Buğra İpek ve Opr. Dr. Numan Atılgan, yaklaşık 4 aylık sürede yapılan farklı ameliyatların ardından daha az işlevi olan sağ ayak ikinci parmağını, başparmağın yerine dikti.

Operasyonu başarıyla gerçekleştiren Dr. İpek, "Hasta bir kaza sonucu parmağını kaybetmişti. Kaybettiği parmağının yerine bir parmak nakli yapmamız lazımdı. Ayaktan parmak naklinde mikro cerrahi uyguladıktan sonra pıhtı atıp, parmağı kaybetme riski vardı. Hastayla konuşarak yapacağımız tekniğin uygun olacağına karar verdik ve sağ ayak ikinci parmağını, kopan başparmağın yerine başarıyla nakil ettik." dedi.

Opr. Dr. Numan Atılgan da hastanede parmağı ve kolu kopan çok sayıda hastaya hizmet verdiklerini hatırlattı.

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Mehmet Akif İnan, Mehmet Sargın, Şanlıurfa, işçi, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da baş parmağı kopan işçiye ayak parmağı nakledildi - Son Dakika


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