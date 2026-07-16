Şanlıurfa'da Hayati OED Uygulaması - Son Dakika
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Şanlıurfa'da Hayati OED Uygulaması

Şanlıurfa\'da Hayati OED Uygulaması
16.07.2026 16:37
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Şanlıurfa'da ani kalp durmalarına karşı OED cihazları kamusal alanlara yerleştirildi.

Şanlıurfa'da ani kalp durmalarına karşı hayati önem taşıyan yeni bir uygulama hayata geçirildi. Sağlık Bakanlığı ile ASELSAN iş birliğinde geliştirilen yerli ve milli Otomatik Eksternal Defibrilatör (OED) cihazları, Şanlıurfa'da ilk kez vatandaşların doğrudan erişebileceği kamusal alanlara yerleştirildi.

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında OED cihazları; Balıklıgöl Platosu, Eyyübiye Sabır Makamı, Rabia Meydanı ve 35 Metre Yolu üzerindeki Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi çevresine konumlandırıldı. Yoğun insan hareketliliğinin bulunduğu bu noktalara yerleştirilen cihazlarla, ani kalp durmalarında sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede erken müdahalenin sağlanması ve hayatta kalma oranlarının artırılması hedefleniyor.

OED cihazları, kalp ritmini otomatik olarak analiz ederek ihtiyaç halinde elektroşok uygulayabiliyor. Sesli ve görsel yönlendirme sistemi sayesinde sağlık personeli olmayan vatandaşlar tarafından da güvenli bir şekilde kullanılabilen cihazlar, kullanıcıyı adım adım yönlendirerek doğru müdahalenin yapılmasına yardımcı oluyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Şanlıurfa İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Erhan Berk, ani kalp durmalarında ilk dakikaların hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Ani kalp durmalarında ilk dakikalarda yapılacak doğru müdahale, hastanın yaşam şansını önemli ölçüde artırmaktadır. Sağlık Bakanlığımızın öncülüğünde ve ASELSAN iş birliğiyle geliştirilen yerli ve milli OED cihazlarının ilimizde vatandaşlarımızın hizmetine sunulması, acil sağlık hizmetleri açısından önemli bir kazanımdır. Yoğun insan sirkülasyonunun bulunduğu noktalara yerleştirilen bu cihazlar sayesinde, 112 Acil Sağlık ekiplerimiz olay yerine ulaşıncaya kadar geçen kritik sürede hayat kurtarıcı müdahalelerin yapılabilmesi mümkün olacaktır. Amacımız, ilimizde acil durumlara müdahale kapasitesini güçlendirmek ve vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine erişimini daha da etkin hale getirmektir" dedi.

Şanlıurfa Acil Sağlık Hizmetleri ATT ve İlk Yardım Eğitmeni Zehra Tankuş ise OED cihazlarının kullanımının son derece kolay olduğunu belirterek, cihazın sesli ve görsel komutlarla kullanıcıyı yönlendirdiğini, kalp ritmini analiz ederek gerektiğinde otomatik olarak şok uygulanmasını sağladığını ve kalp masajı sürecini adım adım yönettiğini ifade etti.

"Hayat dursa dahi sen durma!" sloganıyla hayata geçirilen proje kapsamında kurulan OED noktalarının, özellikle kalabalık alanlarda meydana gelebilecek ani kalp durmalarında ambulans ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürede kritik rol üstlenmesi bekleniyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İHA

Şanlıurfa, Teknoloji, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şanlıurfa'da Hayati OED Uygulaması - Son Dakika

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