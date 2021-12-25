Şanlıurfa'da temel ilk yardım eğitimi verildi - Son Dakika

Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğünce çağrı merkezi çalışanlarına temel ilk yardım eğitimi verildi.

Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı tarafından düzenlenen ve 2 gün süren eğitime 35 personel katıldı.

İlk yardım eğitmenlerince verilen eğitimde katılımcılara genel ilk yardım bilgileri, hasta-yaralının ve olay yerinin değerlendirilmesi, temel yaşam desteği, kanamalarda, yaralanmalarda, yanık, donma ve sıcak çarpmalarında, kırık, çıkık ve burkulmalarda, bilinç bozukluklarında, zehirlenmelerde, hayvan ısırmalarında, göz, kulak ve buruna yabancı cisim kaçmasında, boğulmalarda ilk yardım teknik ve uygulamaları ile hasta, yaralı taşıma teknikleri anlatıldı.