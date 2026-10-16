Şanlıurfa\'da zabıta çürük domates ve küflü salçaya el koydu, işletmeye ceza verdi

Şanlıurfa'da zabıta ekipleri tarafından yapılan denetimlerinde yüzlerce kilogram çürümüş domates, küflenmiş salça ve hijyenik olmayan biber tespit etti. Ürünler imha edilmek üzere muhafaza altına alınırken işletmeye cezai işlem uygulandı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, Şanlıurfa Ticaret Merkezi (ŞUTİM) karşısında pul biber ve domates salçası üretimi yapılan bir iş yerinde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, salça üretiminde kullanılmak üzere bekletilen yüzlerce kilogram çürümüş domatesin yanı sıra küflenmiş ve kötü koku yayan domates salçası tespit edildi. Pul biber üretiminde kullanılacağı belirlenen, hijyenik olmayan biberler de tespit edildi.

Halk sağlığını tehlikeye düşürebilecek nitelikteki ürünlere imha edilmek üzere el konulurken, işletme hakkında ilgili mevzuat kapsamında cezai işlem uygulandı.