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ŞANLIURFA - Dördüzler özel bakımla hayata tutundu - Son Dakika

ŞANLIURFA - Dördüzler özel bakımla hayata tutundu

06.01.2022 11:02

Şanlıurfa'da 28 haftalık doğan ve yoğun bakıma alınan dördüzler, 3 aylık özel bakımın ardından yaşam mücadelesini kazandı.

Şanlıurfa'da 28 haftalık doğan ve yoğun bakıma alınan dördüzler, 3 aylık özel bakımın ardından yaşam mücadelesini kazandı.

Eyyübiye ilçesinde yaşayan Memduh ile Saadet Kılıç çifti, geçen yıl başvurdukları hastanede dördüz bebekleri olacağını öğrendi. Hastanede yapılan kontrollerde bebeklerinin hayati risk taşıdığını öğrenen Kılıç çifti, daha sonra Gaziantep, Adana ve Şanlıurfa'daki hastanelere başvurdu.

Doktorlar, doğumun çok riskli olduğunu ve annenin de hayatının tehlikeye gireceğini bu nedenle bebeklerden 2'sinin alınmasını teklif etti. Buna karşı çıkan çift, Harran Üniversitesi Hastanesine başvurdu. 28 haftalıkken dünyaya gelen 2 erkek, 2 kız bebekler, tedavileri için kuvöze alındı. Hastanenin çocuk hastalıkları bölümünden Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Gümüş ve ekibi tarafından tedavisine başlanan dördüzler, yaklaşık 3 aylık özel bir tedavinin ardından hayata tutundu.

Abdülgani, Mustafa, Meryem ve Merve ismi verilen bebekler, tedavilerinin ardından ailelerine teslim edildi.

Dr. Hüseyin Gümüş, AA muhabirine, bebeklerin çok zor bir sürecin ardından ameliyatla prematüre doğduğunu söyledi.

Çoklu gebeliklerde anne ve bebeğin hayati risk altında olduğunu, aileye bu nedenle gittikleri hastanelerde kürtaj tavsiye edildiğini belirten Gümüş, hastane ekibi olarak bebeklerin sağlıklı bir şekilde doğmaları için yoğun çaba harcadıklarını ifade etti.

Gerçekleştirilen başarılı ameliyatın ardından bebeklerin yoğun bakıma alındığını anlatan Gümüş, şöyle konuştu:

"Dördüz bebeklerin hayati riski bulunduğu için Kılıç ailesine gittikleri merkezlerde iki bebeğin yaşama ihtimalinin çok düşük olduğu ve diğer bebeklerin de yaşama şansını azaltacağından küçük olan iki bebeğin alınması önerilmiş. Fakat ailemiz her şeyi göze alarak bebeklerini dünyaya getirmeye karar verdi. Bebekler hastanemizde dünyaya geldi. Bizler de bebeklerin hayata tutunması için bütün imkanlarımızla hareket ettik. Bebeklerimizin kiloları çok az bu nedenle yaşam beklentileri çok azdı. Bebeklerimizden 2 tanesi 1 kilogramın altında diğerleri 1 kilogramın üzerinde doğdu. Bu tür bebekler uzun süre takip isteyen bebekler. Bebeklerin hayatta kalması için tedavilerinin çok dikkatli sürdürülmesi gerekmekte.

Bebeklerimiz zor bir mücadelenin yaklaşık 3 aylık özel bir tedavinin ardından toparlanabildi. Bugün en mutlu günümüz, bebeklerimiz artık anne sütünü kendi başlarına emebiliyor. Yaptığımız kontrollerde bebeklerimiz gayet iyi durumdalar annelerine teslim edeceğiz. İnşallah bundan sonra daha sağlıklı ve mutlu bir hayat sürerler."

3 ay sonra bebeklerine kavuşan anne Saadet Kılıç da Dr. Hüseyin Gümüş ve ekibine gösterdikleri çabalardan dolayı teşekkür etti.

ŞANLIURFA - Dördüzler özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Dördüzler özel bakımla hayata tutundu
ŞANLIURFA - Dördüzler özel bakımla hayata tutundu

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Hüseyin Gümüş, Gaziantep, Şanlıurfa, Gümüş, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık ŞANLIURFA - Dördüzler özel bakımla hayata tutundu - Son Dakika


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