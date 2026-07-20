Sarıkamış'ta fırınlara sıkı denetim: Hijyen ve ekmek gramajı mercek altında - Son Dakika
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Sarıkamış'ta fırınlara sıkı denetim: Hijyen ve ekmek gramajı mercek altında

Sarıkamış\'ta fırınlara sıkı denetim: Hijyen ve ekmek gramajı mercek altında
20.07.2026 15:27  Güncelleme: 15:28
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Sarıkamış Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda hijyen kuralları ve ekmek gramajlarını denetledi. Eksiklik tespit edilen işletmelere uyarı yapılırken, denetimlerin halk sağlığını korumak amacıyla periyodik olarak süreceği bildirildi.

Sarıkamış Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde faaliyet gösteren fırınlarda kapsamlı denetim gerçekleştirdi. Vatandaşların sağlıklı, güvenli ve standartlara uygun ekmek tüketmesini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde hijyen kuralları ile ekmek gramajları titizlikle incelendi.

Denetimler kapsamında üretim alanlarının temizlik durumu, çalışanların hijyen kurallarına uyumu, kullanılan ekipmanların sağlık standartlarına uygunluğu ve iş yerlerinin genel çalışma şartları kontrol edildi. Ayrıca satışa sunulan ekmeklerin belirlenen gramaj standartlarına uygun olup olmadığı da tek tek denetlendi.

Zabıta ekipleri, eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunurken, mevzuata aykırı durumlarla ilgili yasal işlemlerin uygulanacağını belirtti. Denetimlerin temel amacının cezai işlem uygulamaktan ziyade halk sağlığını korumak ve işletmelerin standartlara uygun üretim yapmasını sağlamak olduğu ifade edildi.

Sarıkamış Belediyesi'nce, vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşmasının öncelikleri arasında yer aldığı, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik denetimlerin belirli periyotlarla sürdürüleceği vurgulandı.

Yetkililer, "Vatandaşlarımızın sağlığını korumak ve güvenli gıda tüketimini sağlamak amacıyla hijyen ve gramaj denetimlerimiz aralıksız devam edecektir." mesajını paylaşırken, vatandaşlardan da karşılaştıkları olumsuzlukları belediyeye bildirmeleri istendi.

Sarıkamış'ta gerçekleştirilen denetimlerin, hem tüketici haklarının korunmasına hem de ilçede faaliyet gösteren gıda işletmelerinde kalite standartlarının yükseltilmesine katkı sağlaması hedefleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık Sarıkamış'ta fırınlara sıkı denetim: Hijyen ve ekmek gramajı mercek altında - Son Dakika

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