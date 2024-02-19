Sason'da rahatsızlanan iki kardeşe 48 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sason'da rahatsızlanan iki kardeşe 48 saat sonra ulaşıldı

Sason\'da rahatsızlanan iki kardeşe 48 saat sonra ulaşıldı

Batman'ın Sason ilçesinde 5 Şubat günü yüksek ateş sonucu rahatsızlanan 6 ve 9 yaşında iki kardeşe, kar ve tipi nedeniyle 48 saat sonra sağlık ekipleri ulaştı. Çocuklar, ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesine sevk edildi.

19.02.2024 23:00  Güncelleme: 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sason'da rahatsızlanan iki kardeşe 48 saat sonra ulaşıldı

BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde rahatsızlanan iki kardeşe kar ve tipi nedeniyle 48 saat sonra ulaşıldı.

Dörtbölük Bozdoğan mezrasında 5 Şubat günü yüksek ateş sonucu rahatsızlanan 6 ve 9 yaşında iki kardeşin ailesi durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları sonucu sağlık ekipleri, 48 saat sonra köye ulaştı. Çocuklar, ilk müdahalenin ardından Sason Devlet Hastanesine sevk edildi.

Kaynak: İHA

Batman, Sason, Acil Durum, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sason'da rahatsızlanan iki kardeşe 48 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2024 02:47:32. #1.11#
SON DAKİKA: Sason'da rahatsızlanan iki kardeşe 48 saat sonra ulaşıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement