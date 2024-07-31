SBÜ MEDİFEST - Kardeşlik ve Mesleki Kazanım Festivali - Son Dakika
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Sağlık

SBÜ MEDİFEST - Kardeşlik ve Mesleki Kazanım Festivali

Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesindeki tıp fakültelerinin üçüncü sınıfını bitiren öğrencilerin katılımıyla Gülhane Tıp Fakültesi koordinesinde düzenlenen SBÜ MEDİFEST, 23 Ağustos'a kadar sürecek. Festivalde öğrencilere dersler verilecek ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festivalin amacı, öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmak yanı sıra farklı tıp fakültelerinden gelen öğrencilerin kaynaşmasını ve güçlü bir kardeşlik bağı oluşturmasını sağlamaktır.

31.07.2024 10:25
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) bünyesinde yer alan yurt içindeki tıp fakültelerinin üçüncü sınıfını bitiren öğrencilerin katılımıyla, Gülhane Tıp Fakültesi koordinesinde "SBÜ MEDİFEST - Kardeşlik ve Mesleki Kazanım Festivali" düzenleniyor.

23 Ağustos'a kadar sürecek festivalde, 11 anabilim dalının iştirak ettiği eğitim programıyla öğrencilere dersler verilecek.

Festival kapsamında, Gülhane Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan Anatomi Laboratuvarı'nda kadavra direksiyon uygulaması, Su Altı ve Hiperbarik Anabilim Dalı'nda hiperbarik tedavisi konusunda yerinde bilgilendirme, Gülhane Tıp Tarihi Müzesi ile Hava ve Uzay Hekimliği Simülasyon Merkezi gezileri, su numunesiyle klor ölçümü mesleki beceri eğitiminin de aralarında bulunduğu etkinlikler düzenlenecek.

"Güçlü bir kardeşlik bağı sağlayacak"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kemalettin Aydın, açılıştaki konuşmasında, festivalin, sadece öğrencilerin mesleki bilgi ve becerilerini artırmakla kalmayacağını, aynı zamanda farklı tıp fakültelerinden gelen öğrencilerin kaynaşmasını ve güçlü bir kardeşlik bağı oluşturmasını sağlayacağını söyledi.

Aydın, "Bu festival, geleceğin hekimlerini bir araya getirerek onların birlikte öğrenme, deneyim paylaşma ve ortak bir vizyon oluşturma fırsatını sunmaktadır. MEDİFEST'in, tıp eğitiminin standardizasyonu ve kalitesini artırma yönündeki hedeflerimize önemli katkılar sunacağına inanıyorum." dedi.

SBÜ Rektör Yardımcısı ve Gülhane Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Gülçelik de Sağlık Bilimleri Üniversitesi olarak, bünyelerinde yer alan tüm tıp fakültelerindeki öğrencilerinin eğitimlerinin standardizasyonunu ve farklı öğretim üyeleriyle tüm öğrencileri bir araya getirerek bütünlüğü sağlamak amacıyla MEDİFEST'i düzenleme kararı aldıklarını bildirdi.

Kaynak: AA

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