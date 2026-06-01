SCÜ'den Kolon Kanseri Araştırmasına TÜBİTAK Desteği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

SCÜ'den Kolon Kanseri Araştırmasına TÜBİTAK Desteği

SCÜ\'den Kolon Kanseri Araştırmasına TÜBİTAK Desteği
01.06.2026 11:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, kolon kanseri araştırmasına TÜBİTAK'tan destek almaya hak kazandı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinin (SCÜ) kolon kanseriyle ilgili araştırması TÜBİTAK desteği almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Biyokimya Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Esra Bulut Atalay'ın yürütücülüğünde hazırlanan "5-Fluorourasil ve Galloflavinin Kombine Uygulanmasının Kolon Kanseri Hücresi Üzerine Antikanser Etkisinin İncelenmesi" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Biyokimya Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi İbrahim Topçu'nun araştırmacı olarak yer aldığı proje, Tıp Fakültesi Araştırma Merkezi laboratuvarında yürütülecek.

Proje kapsamında, kolon kanseri hücrelerinde 5-fluorourasil ve galloflavinin tekli ve kombine uygulamalarının antikanser etkileri araştırılacak.

Ayrıca kombinasyon uygulamasının tedavi etkinliği, sağlıklı kolon epitel hücreleri ile karşılaştırmalı olarak değerlendirilecek.

Çalışmada, kolon kanseri tedavisinde yaygın olarak kullanılan ancak zamanla direnç gelişebilen 5-fluorourasile yönelik alternatif yaklaşımların ortaya konulması hedefleniyor.

Galloflavin ile oluşturulacak kombinasyonun ilaç direncinin azaltılmasına katkı sağlaması, tedavi etkinliğini artırması ve daha düşük dozlarda etkili sonuçlar elde edilmesine olanak sunması bekleniyor.

Kaynak: AA

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Tübitak, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık SCÜ'den Kolon Kanseri Araştırmasına TÜBİTAK Desteği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler’den Yozgat’a geldi Haritadan tesadüfen buldu, ailesini de alıp Filipinler'den Yozgat'a geldi
Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle Aziz Yıldırım, Alex de Souza bombasını da patlattı: Memnuniyetle
Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu Baba ile 6 yaşındaki oğlunun acı sonu
İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız İran, ABD ile anlaşma şartını açıkça ilan etti: Başka türlü onaylamayız
Hakan Safi büyük oynuyor Seçilirse Fenerbahçe’yi Barcelona’ya çevirecek Hakan Safi büyük oynuyor! Seçilirse Fenerbahçe'yi Barcelona'ya çevirecek
CHP’yi bekleyen büyük tehlike Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor CHP'yi bekleyen büyük tehlike! Olağanüstü kurultay için ilk adım atılıyor

11:47
Silivri’den bombaladı: İmamoğlu’ndan Kılıçdaroğlu’na ağır sözler
Silivri'den bombaladı: İmamoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ağır sözler
11:40
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
Dünya Kupası’ndaki yeni kural ilk kez uygulandı, anında gol oldu
11:10
Nereden nereye Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
Nereden nereye! Bir dönemin efsane ismi ciğercide sahne saldı
10:56
Meclis’te kritik salı Özgür Özel’in “Kilitli kapı“ için formülü hazır
Meclis'te kritik salı! Özgür Özel'in "Kilitli kapı" için formülü hazır
10:51
Denizli’deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
Denizli'deki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin yürek burkan hikayeleri ortaya çıktı
10:35
TFF’den Dünya Kupası için radikal karar
TFF'den Dünya Kupası için radikal karar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2026 12:10:00. #7.12#
SON DAKİKA: SCÜ'den Kolon Kanseri Araştırmasına TÜBİTAK Desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.