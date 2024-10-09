SEAH, 500. İnme Hastasını Tedavi Etti - Son Dakika
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Sağlık

SEAH, 500. İnme Hastasını Tedavi Etti

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi, 10 yılda 500'üncü hastasını mekanik trombektomi ile tedavi etti.

09.10.2024 12:33
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SEAH İnme Merkezi Mekanik trombektomi yöntemiyle 500'üncü hastasını tedavi etti

10 yılda 500 tedavi gerçekleştiren merkez, bu gururu pasta keserek kutladı

SAKARYA - Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi, 10 yıl içinde Mekanik trombektomi işlemiyle 500'üncü hastasını tedavi etti. Sağlık çalışanları bu başarıyı pasta keserek kutladı.

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2014 yılında ünite olarak açılan ve daha sonradan gelişerek merkez adını alan İnme Merkezi, uyguladığı tedavilerle bir çok hastayı ölümün kıyısından alıyor. Bu çerçevede 10 yıl içinde İnme Merkezi'nde uygulanan Mekanik trombektomi işlemiyle 500 hasta tedavi edildi. Büyük bir başarı elde eden merkez bu gururu merkez çalışanlarıyla pasta keserek kutladı. İnme hakkında brifing veren Doç. Dr. Bilgehan Atılgan Acar, "İnme, beyni besleyen damarların acil bir şekilde tıkanması veya yırtılmasına bağlı kanamayla ortaya çıkabilmektedir. Beyin damar tıkanıklığı, kanamadan çok daha fazla gözükmektedir. İnme, aslında çok büyük bir ölüm ve sakatlık sebebidir. TÜİK 2023 yılı ölüm sayısı bildirisi 525 bindir, yani geçen yıl ölümlerin 16'sından 1'i inmeden meydana gelmiştir. İnmenin akut tedavi yöntemleriyle çözümü vardır ama bu zamana bağlıdır. Beyin damar tıkanıklığı olduğu zaman dakikalar içerisinde hücre ölümü gerçekleşmektedir. Bu tıkalı damar açılamazsa hücre ölümü daha da genişleyerek geri dönüşümsüz bir hale dönüşecektir. Her bir dakikada 2 milyon hücre ölümünün olduğunu bilmekteyiz" dedi.

"10 yılda İnme Ünitesinden İnme Merkezi olmanın haklı gururunu yaşamaktayız"

İnme tedavisinin çeşitlerinden söz eden Acar, "Bu akut inme, beyin damar tıkanıklığı tedavisinde standart tedavilerin ilki 1996 yılında Amerikan firmalarını çıkarttığı tedavidir. Bu standart tedavi ülkemizde 2006 yılında ruhsat alabildi. Bunların dışında, daha büyük damar tıkanıklığında bir başka tedavi yöntemi ise Mekanik trombektomi tedavi yöntemidir. Buda, damar içerisine girerek geri çekilebilen bir stent yardımıyla pıhtıyı çekme işlemidir. 2015 yılında bu tedavi yöntemi de kılavuzlara girmiş oldu. 2014 yıldan itibaren 10 yılda İnme Ünitesinden İnme Merkezi olmanın haklı gururunu yaşamaktayız. Şuan nüfusumuzun yüzde 70'i inme merkezi hizmetlerinden faydalanabilmekte. Fakat yüzde 30'luk kesim hizmetlerden uzak durumda. Bunu yapabilmek için bölgenin en eski, en tecrübeli ekibi olarak bu boşlukları doldurma açısından bizlere büyük bir misyon yüklenmiştir. Bu misyon sayesinde yetişecek genç arkadaşlarımız ile belki nice 500 hastaları tedaviye kavuşturacağız" diye konuştu.

"SEAH, sadece Sakarya halkına değil Batı Karadeniz bölgesine hizmet vermektedir"

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fikret Halis, "SEAH hakikaten bin 300 yatağı ve 11 farklı kampüsüyle 6 bin çalışanıyla devasa bir kuruluş olarak bugün sadece Sakarya halkına değil Batı Karadeniz bölgesine hizmet vermektedir. Bugün 500'üncü Mekanik trombektomi olayını da bizim hastanemizde yaşanmış olması hastanemiz açısından gerçekten gurur verici bir tablo olarak karşımıza çıkıyor" derken İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, "Sakarya olarak kendimizden üst grup olan illerin bir çoğundan öndeyiz. Bunun sebebi ise nitelikli hizmet veriliyor olmasıdır. Burada hastane çalışanlarımızın katkısı çok büyüktür ve ben kendimi bu konuda da şanslı hissediyorum böyle bir ilde bu pozisyonda bulunduğum için. Baktığımızda birçok ilde kalp merkezi var ama bizde inme merkezi 10 yıl önce kurulmuş ve ilk işlem başlamış ve bunu 4 yıl öncede daha genişleterek merkez haline getirmişiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Sağlık SEAH, 500. İnme Hastasını Tedavi Etti - Son Dakika

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