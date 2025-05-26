SEAH, Tıp Eğitiminde Yeni Merkez Oldu

Sakarya'dan dünyaya tıp eğitimi: SEAH, uluslararası eğitimin üssü oldu

Saatler süren ameliyatlar bu merkezde dakikalar içinde bitiyor

Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Öztürk: "Eğitimler artık Lyon kentinde değil, SEAH'ta verilmeye başlandı"

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Topaloğlu: "Genel anesteziye ihtiyaç duymadan, daha az acı hissettiren tedavi seçeneğini sunabiliyoruz"

SAKARYA - SEAH bünyesinde hizmet veren Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi, yeni tanı konulmuş veya tedavi planı oluşturulmuş tümörlerde, saatler süren ameliyatlar yerine ufak bir kesiyle dakikalar içinde müdahale edilebiliyor. Girişimsel radyoloji alanındaki eğitimlerde ilk sırada tercih edilen Fransa'nın Lyon kenti uzun yıllardır bu alanda öncülük yaparken, artık bu eğitimlerin önemli bir kısmı dünya standartlarına uygun altyapısı ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde veriliyor.

Girişimsel Radyoloji ve Anjiyografi Merkezi, tümör tedavilerinde büyük cerrahi müdahalelere alternatif oluşturarak hastalara konforlu bir tedavi sunuyor. Yeni tanı konulmuş veya tedavi planı oluşturulmuş tümörlerde, saatler süren ameliyatlar yerine, merkezde uygulanan işlemler sayesinde ufak bir kesiyle dakikalar içinde müdahale edilebiliyor. Dünya standartlarına uygun altyapısı ve teknolojik donanımıyla dikkat çeken merkez, artık dünyaya da eğitim veriyor. Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından uluslararası eğitim merkezi olarak akredite edilen SEAH Girişimsel Radyoloji Merkezi, çeşitli ülkelerden gelen hekimlere ileri düzey eğitimler veriyor. Girişimsel radyoloji alanındaki eğitimlerde ilk sırada tercih edilen Fransa'nın Lyon kenti uzun yıllardır bu alanda öncülük yaparken, artık bu eğitimlerin önemli bir kısmı Sakarya'da veriliyor. Özellikle son dönemde Irak ve Ukrayna'dan gelen hekimlere uygulamalı eğitimlerin sunulduğu merkez, Türkiye'nin sağlık alanında uluslararası tanınırlığını da artırıyor.

"Artık tıpta birçok alanda işlemler icra etmekteyiz"

SEAH'ta yaklaşık 5 yıl önce faaliyete başlayan merkezde, çeşitli illerden gelen hastalara atardamar ve bacak damar tıkanıklıkları, miyom, varikosel onkoloji, anevrizma (damar balonlaşması) endovasküler, kanser tedavisi, iğne biyopsileri, temel drenaj işlemleri ve kist-apse gibi tedavi hizmetleri sunuluyor. Üstün teknolojik cihazların kullanıldığı merkez, girişimlerin ardından Avrupa Kardiyovasküler ve Girişimsel Radyoloji Derneğince eğitim merkezi olarak da kabul edildi. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Halil Öztürk, "Girişimsel Radyoloji, radyolojik görüntüleme cihazları ile birlikte teşhis veya tedavi hedefli küçük cerrahi operasyonları gerçekleştirdiğimiz ve son 50 yılda ciddi bir gelişme kaydeden bilim dalıdır. Artık tıpta birçok alanda işlemler icra etmekteyiz, vücudun hemen hemen her bölgesinde teşhis veya işlemler gerçekleştirmekteyiz. Bununla birlikte Girişimsel Radyoloji de tıbbın, gelişen önemli branşlarından bir tanesidir. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi de Girişimsel Radyoloji konusunda ülkemizde önde gelen merkezlerden biri haline geldi" dedi.

"Eğitimler artık Lyon kentinde değil, SEAH'ta verilmeye başlandı"

Daha önce eğitimlerinde Fransa'nın Lyon kentinde yapıldığını belirten Öztürk, "Bunun yanı sıra eğitimde de ön plana çıkıyor. Kliniğimizde yapmış olduğumuz işlemleri akademik ortamlarda sunmaya ve bilimsel yazılar haline getirmeye başladık. ve bunlar da dikkat çekti. Yurt dışında bu süreçleri koordine eden büyük dernekler var. Bunlardan en bilineni de Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği. Belli özelliklerde ve altyapısını tamamlamış merkezleri akredite etmekte. Biz de bu akreditasyon için başvurumuzu yaptık ve Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği'nin akredite edip, tavsiye ettiği bir eğitim kliniği haline geldik. Bu gelişmeler neticesinde de Avrupa'da verilmekte olan bazı uluslararası eğitimler artık Türkiye'de verilmeye başlanıldı. O eğitimlerin verildiği yerlerden bir tanesi de Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi oldu. Bu eğitimler genellikle küçük gruplar halinde oluşuyor. Son olarak Irak'tan gelen 4 ve Ukrayna'dan gelen 1 hekim arkadaşımıza kliniğimizdeki uygulamaları, Girişimsel Radyolojik işlemleri anlatan bir eğitim verdik. Bu eğitimler genelde Fransa'nın Lyon kentinde düzenli olarak veriliyordu. Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği'nin, kliniğimizi akredite etmesi ve tavsiye ettiği eğitim merkezi olarak ilan etmesinden sonra bu eğitimler artık Lyon kentinde değil, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verilmeye başlandı. Tabi ülkemiz adına gurur verici bir şey bu" diye konuştu.

"Genel anesteziye ihtiyaç duymadan, daha az acı hissettiren tedavi seçeneğini sunabiliyoruz"

Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Ömer Faruk Topaloğlu, "Bölümümüzde, ameliyatsız tedavi olarak halk arasında bilinen girişimsel radyoloji işlemlerin büyük bir kısmını uygulamaktayız. Avrupa Girişimsel Radyoloji Derneği tarafından tanımlanan bir merkez olduğumuz için çeşitli eğitimler vesilesi ile yurt dışından gelen doktor ekibine bazı konularda pratik ve teorik olarak eğitimler vermekteyiz. Son yıllarda girişimsel radyoloji alanında çok ciddi gelişmeler kaydedildi. Vücudun farklı yerlerinde meydana gelen kanserler ile alakalı bundan önce elimizde olmayan tedavi imkanları gittikçe hız kazandı. Girişimsel radyoloji de bu alanda çok önemli bir yer tutmakta. Özellikle daha önceden sadece cerrahi olarak çıkarılabilen, uzun ameliyat süreleri ile tedavi edilebilen hastalık süreçleri şu an girişimsel radyolojinin de gelişmesi ile birlikte çok daha kısa işlem süreleri ile tamamlanıyor. Çoğu hastada genel anesteziye ihtiyaç duymadan, daha az acı hissettiren tedavi seçeneğini sunabiliyoruz. Teknoloji ile birlikte artık çok küçük bir iğne deliğinden uyguladığımız ablasyon yöntemleri ile lezyonları, kanserleri ve tümör hücrelerini tedavi edebiliyoruz. Bu işlemler gelişmeden önce, hastalar sistemik kemoterapi, radyoterapi tedavileri veya cerrahi tedavilere yönlendirilebiliyordu. Bunlar hala günümüzde hastalık evresine göre seçenekler arasında. Ancak artık bazı hasta gruplarında alternatif olarak özellikle erken evrede biz hastalarımıza ameliyatsız daha kısa sürede daha konforlu bir tedavi seçeneği olarak girişimsel radyolojide hizmet vermeye çalışıyoruz. Daha az ağrılı, daha doğru, güvenli ve kısa süreli işlemler yapabiliyoruz" şeklinde konuştu.

"Hastalara en iyi neticeyi vermeye çalışıyoruz"

Topaloğlu, "Az önce bir hastamızın karaciğerine kolon kanseri sebebi ile metastaz dediğimiz yayılım yapmış bir lezyona tedavi işlemi yaptık. Bu işlemde karaciğerin bir bölgesinde kolon kanserinin yayılımına dışarıdan, küçük bir iğne deliğinden girerek yerleştirdiğimiz ablasyon dediğimiz yakma işlemi ile 5 dakikada lezyonunu yakarak tedavi ettik. Bu çok pratik ve hasta açısından da konforlu yöntem oluyor. Özellikle işlem esnasında da hastamız, 'ben buraya en az 1 saat işlem sürecek diye gelmiştim ama 5 dakikada işlemim bitti' diyerek bize teşekkürlerini iletti. Bu hem bizim hem de hasta açısından sevindirici. Hastalığın evresine göre erken evre dönemlerinde verdiğimiz tedaviler ile tamamen hastalıkların ortadan kalktığı olguların olması girişimsel radyoloji olarak bizi mutlu etmekte. Ancak tabi hastalık evresi ilerledikçe burada multidisipliner farklı bölümler ile ortak çalışmak çok önem arz etmektedir. Hastalığın evresinin ilerlediği durumlarda sadece girişimsel radyolojik tedaviler değil, ek olarak onkolojik ve cerrahi tedavilere de hastalarımızı muhakkak yönlendirmemiz gerekiyor. Bu konuda bölümler arası konsey toplantıları ve çalışmaları oldukça önem arz ediyor. Bizim de burada aslında yapmaya çalıştığımız, tek bir branşın altından kalkabileceği bir yükten ziyade hastalığın evresine göre bölümler arasında ortak bir kararla hastalara en iyi neticeyi vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.