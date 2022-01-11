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Sebebi bilinmeyen düşüklerin altındaki etken araştırılmayan enfeksiyonlar - Son Dakika

Sebebi bilinmeyen düşüklerin altındaki etken araştırılmayan enfeksiyonlar

11.01.2022 10:44
Sebebi bilinmeyen düşüklerin altındaki etken araştırılmayan enfeksiyonlar

Kadınlarda düşük yapma oranlarını etkileyen birçok faktör olduğunu söyleyen Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, sebebi bilinmeyen düşüklerin altındaki etkenin araştırılmayan enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekti.

Kadınlarda düşük yapma oranlarını etkileyen birçok faktör olduğunu söyleyen Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, sebebi bilinmeyen düşüklerin altındaki etkenin araştırılmayan enfeksiyonlar olduğuna dikkat çekti. İpek Ada Alver, "Düşük oluşumuna sebep olan pek çok mikroorganizma var. Bunların kimisi hijyen eksikliğinden, kimisi iyi pişmemiş etlerden ve pastörize edilmeyen sütlerden, kimisi de hayvan dışkısından geçebilmektedir" diyerek anne adaylarına uyarı ve önerilerde bulundu.

Son zamanlarda evlilik ve çocuk sahibi olma yaşının ilerlemesi, pandemi koşullarının meydana getirdiği stres, Kovid sonrası semptomlar ve ekonomik koşulların da yol açtığı yetersiz beslenme ile birlikte kadınlarda düşük yapma oranlarının etkilendiğini söyleyen Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Mikrobiyolog Dr. İpek Ada Alver, "Genetik faktörlere dayalı embriyo kromozomlarında meydana gelen hasarlar, rahimde meydana gelen anomaliler, annede tansiyon, kalp-damar, şeker, karaciğer, böbrek, tiroid hastalıkları ve otoimmün hastalıklar, yetersiz beslenme ve uyku düzeni ile stres faktörleri düşüğe neden olsa da özellikle sebebi belirlenemeyen düşüklerin altındaki en önemli etken enfeksiyonlardır" dedi.

HAMİLELİKTE DÜŞÜK RİSKİ OLUŞTURAN ENFEKSİYONLAR MEVCUT

Çeşitli faktörlerin etkisi ile enfeksiyona yakalanan anne, enfeksiyon kaynağı mikroorganizmayı bebeğe geçirdiğinde genellikle düşükle sonuçlanabildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi İpek Ada Alver, "Düşük oluşumuna sebep olan pek çok mikroorganizma var. Bunların kimisi hijyen eksikliğinden, kimisi iyi pişmemiş etlerden ve pastörize edilmeyen sütlerden, kimisi de hayvan dışkısından geçebilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonuna neden olan 'Escherichia coli', 'Proteus mirabilis', 'Klebsiella pneumoniae' bakterileri, süt ve süt ürünlerinde üreyen Listeria cinsi bakteriler, kızamıkçık enfeksiyonuna neden olan 'Rubella' virüsü, hijyen eksikliğinden kaynaklanan 'Sitomegalovirüs (CMV)', sifiliz etkeni 'Treponema pallidum' ve hayvan dışkısından bulaşan bir parazit olan 'Toxoplasma gondii', düşüğe sebep olan mikroorganizmalardan olsa da en önemli etken 'Brucella abortus' bakterisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu bakteri 'Brusellozis' adı verilen hastalığa neden olur ve halk dilinde 'Yavru Atma Hastalığı' olarak bilinmektedir. Genellikle sığır, koyun, keçi ve domuz gibi hayvanlarda görülse de çiğ süt ve süt ürünleri ile iyi pişmemiş ve çiğ etlerden insanlara geçerek halk dilinde 'Dalgalı humma', 'Malta humması' ve 'Akdeniz humması' olarak bilinen enfeksiyonel hastalığa neden olmaktadır. İnsanlarda kronikleşen ve seyri

ağırlaşan bu hastalık gebelerde ise düşüklere ve ölü doğumlara neden olarak hem annenin hem de bebeğin hayatını riske atabilmektedir" diye konuştu.

YAŞANAN DÜŞÜĞÜN SEBEBİ, ENFEKSİYON AÇISINDAN AYRINTILI İNCELENMELİ

Brucella gibi düşüğe sebep olan enfeksiyonlarda mikroorganizma etkeninin ayrıntılı incelenmesine ve buna yönelik tedavi planı oluşturulmasına dikkat çeken Ada Alver, "Özellikle Brucella enfeksiyonlarında, kas ağrıları, iştahsızlık ve kilo kaybı, baş ağrısı, gece terlemesi ve halsizlik, Karaciğer ve dalakta büyüme, Şişmiş lenf düğümleri, açıklanamayan ateş, eklemlerde şişlik ve hassasiyet, ciltte döküntü gibi bulgular görüldüğünden bu şikayetlerden birkaçını yaşayan gebeler doktora başvurmalıdır. Çünkü kronikleşen Brucella enfeksiyonu, artrit (eklem iltihabı), spondilit (omurga eklem iltihabı), endokardit (kalpte iltihap oluşumu) oluşumuna neden olarak fetüste ve annede istenmeyen durumlar oluşturabilir. Brucella enfeksiyonunun tanısı çok basittir ve kan ve idrar kültürü, beyin-omurilik sıvısı (BOS) incelemesi ve kanda etken mikroorganizmaya özgü antikor testi olan Wright testi ile tanısı konulabilir. Unutulmamalıdır ki sebebi bilinmeyen düşüklerin altında enfeksiyonlar yatabilir" diyerek gebelik döneminde ayrıntılı tetkiklerin olası ve tekrarlayan düşükleri engelleyebileceğini savundu.

GEBELİKTE ENFEKSİYONLARI ÖNLEMEK MÜMKÜN

Gebelik sürecinde anne ve fetüsü etkileyen enfeksiyonlardan korunmak için önerilerini sıralayan Ada Alver, anne adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Pastörize edilmeyen süt ve süt ürünleri ile iyi pişmemiş tüm et ürünleri tüketilmediğinde, bu süreçte sakatat ve benzeri ürünlerin tüketimi azaltıldığında, meyve ve sebzelerin iyi yıkandığında, korunmalı cinsel ilişkiye girildiğinde, sahip olunan evcil hayvana çiğ ürünler tükettirilmediğinde ve evcil hayvanın dışkısına çıplak elle dokunulmadığında, el ve tuvalet hijyenine dikkat edildiğinde, vajinal duş alımından uzaklaşıldığında, yeterli uyku ve dengeli beslenme düzenine dikkat edildiğinde, stres faktörlerinden uzaklaşılarak bağışıklık sistemi güçlendirildiğinde, belirtiler yaşandığında vakit kaybedilmeksizin doktora başvurulduğunda, bu enfeksiyonlardan korunmak mümkün hale gelecektir."


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Öğretim Üyesi, Evlilik, Genetik, Gebelik, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

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