Şeffaf plak tedavisi, diş teli taktırmak istemeyenlere çare oluyor - Son Dakika

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Ortodonti Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Hilal Yılancı, şeffaf plağın; hem estetik görüntüyü bozmadığı için hem de kolaylıkla takıp çıkarılabilen yumuşak malzemeden yapıldığından günlük hayatta iş yerinde, evde, dışarıya çıkarken rahatlıkla kullanılabildiğini bildirdi.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yılancı, tel takmak istemeyen, diş görünümünden şikayetçi kişilerin dijital ortamda planlanan pratik ve estetik, şeffaf plak tedavisini tercih ettiğini belitti.

Her yaş grubuna uygulanabilen şeffaf plak tedavisinin en temel avantajının görünmeze yakın olması olduğunu vurgulayan Yılancı, "Şeffaf plak, hem estetik görüntüyü bozmadığı için hem de kolaylıkla takıp çıkarılabilen yumuşak malzemeden yapıldığından günlük hayatta iş yerinde, evde, dışarıya çıkarken rahatlıkla kullanılabilir. Diş hekiminizin uygun görmesi halinde şeffaf plak tedavisi ile daha estetik bir gülüşe kavuşabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Plakların, diş tellerine göre avantajlarının çok fazla olduğuna işaret eden Yılancı, "Yapılan bütün hareketler üç boyutlu simülasyonlarda öncelikle belirlenir. Ondan sonrasında istenmeyen bir hareket oluşma miktarı oldukça düşüktür, riski pek yoktur. Hastanın kendine özgü, birebir üretildiği için problem yaşanmaz. Şeffaf plak kullanan biri, toplum içindeki gülme konuşma gibi doğal davranışlarını rahatlıkla sürdürebilir. Yemeklerde çıkarılabildiği için rahatlıkla istenen her şey yenebilir ve temizlik çok daha kolaydır. Eğer tedavi elveriyorsa hastaya birkaç plak verilip süreç kendisinin eline verilebilir, kliniğe geliş süresi azalır." değerlendirmesinde bulundu.

"Zor vakalarda bile şeffaf plaklar düzenli kullanımda düzelme sağlayabilmekte"

Yılancı, tedavi sürecine ilişkin şunları kaydetti:

"Hastanın ağız içi tarama cihazlarıyla dişlerinin görüntüleri sanal ortama aktarılır ve dişler adım adım ideal konumlarına dijital ortamda taşınır. Yani tedavi dijital olarak planlanır. Her aşama için ağız içinde neredeyse görünmeyen, tüm dişleri kaplayan ve hasta tarafından takıp çıkarılabilen plaklar üretilir. Plaklar, ortodontist kontrolünde haftalık veya iki haftalık aralıklarla değiştirilerek başlangıçtan bitime kadar kullanılır. Böylelikle başta planlanan tedaviye uygun olarak dişler ideal pozisyonlarına taşınmış olur. Tedavinin başlatılıp başarılı sonuç vermesi için hastanın dişlerinin çürüksüz, diş etlerinin sağlıklı olması ve tedavide koopere olması gerekir. Diş çapraşıklığının şiddeti önemli değildir, zor vakalarda bile şeffaf plaklar düzenli kullanımda düzelme sağlayabilmektedir. Ancak çene uyumsuzluklarında büyüme ve gelişimin hala yönlendirilebildiği döneme kadar etkilidir. Daha ileri yaşlarda çene bozukluklarının düzeltilebilmesi için ortognatik cerrahi ile kombine tedavi uygulamak gerekir."

"Şeffaf plakların en az 20 saat takılması gerekir"

Bu tarz tedavi yöntemlerinde tedavi süresinin ne kadar olduğunun en çok merak edilen konulardan olduğunu belirten Yılancı, "Tedavi süresi hastanın probleminin ne olduğuna ve zorluk derecesine bağlıdır. Bu tedavi yöntemindeki en önemli nokta, hastanın plakları düzenli kullanmasıdır. Şeffaf plakların en az 20 saat takılması gerekir. Aksi takdirde başarılı olmaz. Tedaviye başlamadan önce bu durumu iyice düşünüp ona göre bir karar vermelisiniz. Tedavi boyunca düzenli plak kullanımı gerçekleşecekse tedaviye başlamalısınız." ifadelerini kullandı.