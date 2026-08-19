Şekerli İçecekler Mide Kanseri Riskini Artırıyor

Yakın zamanda yayımlanan bir çalışmaya göre şekerli içeceklerin düzenli tüketimi mide kanseri riskini 2,45 kat artırıyor.

Şekerli içecekler obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor. Son yıllarda bilim insanları, bu içeceklerin kanser üzerindeki etkilerini daha yakından araştırıyor. Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, şekerli içeceklerin düzenli tüketiminin mide kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, Mass General Brigham Kanser Enstitüsü'nden Dr. Andrew Chan ve ekibi, Nurses' Health Study ve Health Professionals Follow-Up Study adlı iki büyük kohorttan toplam 112 bin 284 kişinin uzun yıllara yayılan verilerini analiz etti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu çalışmanın ABD toplumunda şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışma olması nedeniyle önemli olduğunu belirtti. Coşkun, "Çalışmanın en dikkat çekici yönü, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen kişilerde mide kanseri riskinin ayda birden az tüketenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek bulunmasıydı. Bu ilişki hem kadınlarda hem erkeklerde gözlendi; kadınlarda risk artışı daha da belirgin çıktı ve günde birden fazla şekerli içecek tüketen kadınlarda risk 3 kata kadar yükseldi. İçeceklerdeki temel tatlandırıcı olan früktozun alımı arttıkça mide kanseri sıklığının da arttığı belirlendi. Buna karşılık yapay tatlandırıcılı (light/diyet) içeceklerde böyle bir risk artışı görülmedi" ifadelerini kullandı.