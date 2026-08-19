Şekerli İçecekler Mide Kanseri Riskini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şekerli İçecekler Mide Kanseri Riskini Artırıyor

Şekerli İçecekler Mide Kanseri Riskini Artırıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Araştırma, düzenli şekerli içecek tüketiminin mide kanseri riskini 2,45 kat artırdığını gösterdi.

Yakın zamanda yayımlanan bir çalışmaya göre şekerli içeceklerin düzenli tüketimi mide kanseri riskini 2,45 kat artırıyor.

Şekerli içecekler obezite, diyabet ve kalp-damar hastalıkları riskini artırıyor. Son yıllarda bilim insanları, bu içeceklerin kanser üzerindeki etkilerini daha yakından araştırıyor. Yakın zamanda yayımlanan bir çalışma, şekerli içeceklerin düzenli tüketiminin mide kanseri riskini artırabileceğini ortaya koydu. Gastro Hep Advances dergisinde yayımlanan araştırmada, Mass General Brigham Kanser Enstitüsü'nden Dr. Andrew Chan ve ekibi, Nurses' Health Study ve Health Professionals Follow-Up Study adlı iki büyük kohorttan toplam 112 bin 284 kişinin uzun yıllara yayılan verilerini analiz etti. Araştırma sonuçlarını değerlendiren Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Coşkun, bu çalışmanın ABD toplumunda şekerli içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren ilk çalışma olması nedeniyle önemli olduğunu belirtti. Coşkun, "Çalışmanın en dikkat çekici yönü, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen kişilerde mide kanseri riskinin ayda birden az tüketenlere kıyasla 2,45 kat daha yüksek bulunmasıydı. Bu ilişki hem kadınlarda hem erkeklerde gözlendi; kadınlarda risk artışı daha da belirgin çıktı ve günde birden fazla şekerli içecek tüketen kadınlarda risk 3 kata kadar yükseldi. İçeceklerdeki temel tatlandırıcı olan früktozun alımı arttıkça mide kanseri sıklığının da arttığı belirlendi. Buna karşılık yapay tatlandırıcılı (light/diyet) içeceklerde böyle bir risk artışı görülmedi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mide Kanseri, Mide Kanseri, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şekerli İçecekler Mide Kanseri Riskini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi Hobi olarak başladı, 2.5 dönüme çıkardı: Bakımı zor ama parası çok iyi
Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait Milyonlarca ev sahibini ilgilendiren karar: Satış sonrası kira yeni ev sahibine ait
Trump’ın göz diktiği Grönland’da Danimarka’dan askeri hamle Trump'ın göz diktiği Grönland'da Danimarka'dan askeri hamle
El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak El Nino rekor kıracak: Son 76 yılın en şiddetli olayı olacak
Suriye’nin devrik lideri Beşar Esad’ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi Suriye'nin devrik lideri Beşar Esad'ın kuzeni Vesim Esad idama mahkum edildi
Böyle komşu olmaz olsun Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti Böyle komşu olmaz olsun! Hem koyunlarını çaldı hem aramasına yardım etti

13:42
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu Ünlü börekçi de listede
Kuytulcular soruşturmasında kayyum atanan 5 şirket belli oldu! Ünlü börekçi de listede
13:25
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi’ne kalma şansı belli oldu
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalma şansı belli oldu
13:22
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç’i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
Yeni Parti milletvekili Melih Meriç'i bıçaklayan zanlı adliyeye sevk edildi: Tahrik etti
13:15
13 yıl Galatasaray’da görev yapmıştı Süper Lig ekibiyle anlaştı
13 yıl Galatasaray'da görev yapmıştı! Süper Lig ekibiyle anlaştı
12:25
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
Öğretmenlere önlük zorunluluğu getirildi
11:41
Bir il bu olayı konuşuyor 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Bir il bu olayı konuşuyor! 14 yaşındaki kızla birlikte olan utanmazdan rezil savunma
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2026 14:18:34. #7.12#
SON DAKİKA: Şekerli İçecekler Mide Kanseri Riskini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.