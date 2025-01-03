Şekil Hafızalı İmplantlar Hastaların İyileşmesini Hızlandırıyor - Son Dakika
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Sağlık

Şekil Hafızalı İmplantlar Hastaların İyileşmesini Hızlandırıyor

Şekil Hafızalı İmplantlar Hastaların İyileşmesini Hızlandırıyor

Karabük Üniversitesi'nde geliştirilen proje, kemik onarımında yeni nesil implantlar sunacak.

03.01.2025 20:04
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Şekil hafızalı implantlar iyileşme süreci hızlandıracak

KARABÜK - Karabük Üniversitesi'nde görevli öğretim üyesi hazırladığı "Kemik İçin Şekil Hafızalı İskele Tasarımı ve Üretimi" projesiyle geleneksel implantların dezavantajlarını en aza indirmeyi ve hastaların iyileşme sürecini hızlandırmayı hedefliyor.

Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Daver Ali, TÜBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde "Kemik İçin Şekil Hafızalı İskele Tasarımı ve Üretimi" projesini hazırladı.

TÜBİTAK 3501 projesi, bilim dünyasında önemli bir yeniliğe imza atmayı hedefliyor. Proje, özellikle kemik dokusunun iyileşmesi sürecinde büyük bir potansiyel taşıyor.

Proje bünyesinde kemik onarımını desteklemek amacıyla şekil hafızalı malzemeler kullanılarak, biyomühendislik alanında yeni nesil implant tasarımı ve üretimi gerçekleştirilecek olup bu yeni nesil iskeleler, kemik dokusunun hızlı ve etkili bir şekilde iyileşmesine yardımcı olacak.

Karabük Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Daver Ali,"Projemiz 3501 Kariyer Geliştirme Programı çerçevesinde TÜBİTAK tarafından desteklenmiştir. Geleneksel implantların uygulamasında, ortopedist yarayı implantın boyutlarına göre açıyor. İmplant ne kadar büyükse, açılacak yarada o kadar büyük oluyor. Bu yüz bölgesi, çene kemiği gibi bölgelerde olduğunda hem iyileşme süresi açısından hem estetik açısından hastayı rahatsız edebilir. Son zamanlarda bu dezavantajı minimuma indirmek için şekli hafızalı implantlar kavramı ortaya çıkmıştır. Şekli hafızalı implantları uygulamadan önce kısaltabiliyoruz, kompakt hale getirebiliyoruz. İmplantın nihai hali 20 mm ise, biz bunu 10 mm ve bazen 5 mm'ye kadar küçültüp o şekli implant edebiliyoruz. Bu durumda da açılacak yaranın boyutu küçülmüş oluyor. Bu hem iyileşme süresini hızlandırıyor ve hem estetik açısından hastaya avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Projenin temel amacının şekli hafızalı implantların mekanik özelliklerini ve şekil geri kazanma kapasitelerini etkileyen faktörleri araştırmak olduğunu belirten Ali, "Biz de bu projede şekli hafızalı implantlar üzerinde çalışıyoruz. Şekli hafızalı implantların hem mekanik özelliklerini hem şekil geri kazanma kabiliyetlerini birçok faktör etkiliyor. Bu faktörlerden geometrik parametreler ve malzeme başta olmak üzere söyleyebiliriz. Biz geometrik parametrelerin etkisini incelemekteyiz. Proje ekibimiz bir araştırmacı akademisyen hocamız, bir bursiyerden ve ben yürütücü olarak oluşmaktadır. Projemiz simülasyon ve üretim aşamalarından oluşmaktadır. Simülasyon ve modelleme kısmını tamamlamış durumdayız. Üretimde de bazı ilerlemeleri kaydettik. Projemiz planladığımız şekilde devam etmekteyiz." diye konuştu.

Kaynak: İHA

Teknoloji, Karabük, Eğitim, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Şekil Hafızalı İmplantlar Hastaların İyileşmesini Hızlandırıyor - Son Dakika

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