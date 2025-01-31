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Sağlık

Serum Kullanımında Dikkat!

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Başhekim Bozkurt, uygun serum kullanımının önemine dikkat çekti, bilinçsiz kullanım ölümcül olabilir.

31.01.2025 11:40
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Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Bozkurt: "Uygunsuz serum kullanımı ölümcül olabilir"

ADANA - Kozan Devlet Hastanesi Başhekimi Ahmet Çağlar Bozkurt, "Serum bir ilaçtır. Uygunsuz kullanımı ölümcül olabilir" dedi.

Son günlerde yaşanan ölümlerle gündeme gelen halk arasında "Atom" ya da "Sarı Serum" olarak bilinen ağrı kesicilerin ve vitaminların olduğu karışım hakkında konuşan Bozkurt, bilinçsiz kullanımın tehlikeli olduğunu söyledi. Bozkurt, Kozan Devlet Hastanesinde günlük 1000 ila 1200 hastaya hizmet verildiğini belirterek, bu sayının toplam hasta yoğunluğunun yüzde 30 ila 40'ını oluşturduğunu ifade etti.

Bozkurt, özellikle son üç-dört haftadır, gece saatlerinde acil servise başvuran hasta sayısında ciddi bir artış yaşandığını vurgulayarak, "Gerçek acil hastalarımızın zamanından çalınmaması için vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmalarını rica ediyoruz. Çünkü mesai saatlerinde polikliniklerimiz aktif olarak hizmet vermektedir ve randevusuz hasta alımı da yapılmaktadır" dedi.

Son dönemde özellikle 'sarı serum' olarak bilinen ilaçların bilinçsiz kullanımının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken Bozkurt, "Bu tür ilaçlar hekim kontrolünde uygulanmalı. Merdiven altı uygulamalardan kaçınılmalı, çünkü serumlar da bir ilaçtır ve yanlış kullanım ciddi alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Evde değil, sağlık kuruluşlarında uygulanması vatandaşlarımızın yararına olacaktır" diye konuştu.

Hastane acil servislerinde yaşanan yoğunluğa ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Başhekim Bozkurt, özellikle kış döneminde kronik hastalıkların artmasıyla birlikte tüm Türkiye'de olduğu gibi Kozan'da da hastanelerde yoğunluk yaşandığını belirtti.

"Biz hiçbir hastamızı geri çevirmiyoruz ancak örneğin üç-dört haftadır süren bir sırt ağrısı için acil servise gelmek yerine poliklinik hizmetlerinden faydalanılması çok daha doğru olacaktır. Bu konuda vatandaşlarımızın desteği bizler için çok önemli" dedi.

Hastanenin mevcut sağlık personeli hakkında da bilgi veren Bozkurt, şu an 61 uzman hekimin görev yaptığını belirterek, "Son iki-üç yıl içerisinde bu sayı önemli ölçüde arttı. Bu noktada Sağlık Bakanlığımıza ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz" dedi.

Sevk oranlarının da oldukça düşük seviyelerde olduğunu belirten Bozkurt, "Hastanemizin sevk oranı binde 4.86, yani kabaca binde 5. Bu da bin hastadan yalnızca 5'inin başka bir merkeze sevk edildiği anlamına geliyor. Bu noktada da sürecin titizlikle takip edildiğini söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

Başhekim Bozkurt, vatandaşları sağlık hizmetlerini doğru ve verimli şekilde kullanmaya davet ederek, "Hastalarımızın sağlığı bizim önceliğimiz. Gerçek acil vakaların zamanında müdahale edilmesini sağlamak adına herkesin hassasiyet göstermesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

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