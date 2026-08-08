Sıcak Hava Ruh Sağlığını Etkiliyor - Son Dakika
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Sıcak Hava Ruh Sağlığını Etkiliyor

Sıcak Hava Ruh Sağlığını Etkiliyor
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Klinik Psikolog Giriş, sıcak havaların dikkat dağınıklığı ve ruhsal yorgunluk oluşturduğunu belirtti.

Klinik Psikolog Dilara Boyraz Giriş, sıcak hava dalgalarının dikkat dağınıklığı, zihinsel yorgunluk, tahammül eşiğinde azalma ve uyku kalitesinde bozulma gibi sorunlara yol açabildiğini söyledi.

Yaz aylarında artan sıcaklıklar yalnızca fiziksel sağlığı değil, ruh sağlığını da etkileyebiliyor. Acıbadem Adana Hastanesi Klinik Psikolog Dilara Boyraz Giriş, sıcak hava dalgalarının dikkat dağınıklığı, zihinsel yorgunluk, tahammül eşiğinde azalma ve uyku kalitesinde bozulma gibi sorunlara yol açabileceğini belirterek özellikle yaz aylarında hem fiziksel hem de ruhsal sağlığı koruyacak önlemlerin ihmal edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Aşırı sıcaklık artışları insanların uyarılmışlık düzeyini artırıyor"

Son yıllarda yapılan bilimsel çalışmaların sıcaklık ile ruh sağlığı arasındaki ilişkiye dikkat çektiğini söyleyen Giriş, "Ruh sağlığını uzun yıllar aile ilişkileri, yaşam olayları ve bireysel özellikler üzerinden değerlendirdik. Ancak son yıllarda yapılan çalışmalar gösteriyor ki iklim değişikliği ile birlikte yaşanan sıcaklık artışları da ruh sağlımız üzerinde oldukça etkili. Aşırı sıcaklık artışları insanların uyarılmışlık düzeyini artırıyor; bu da dikkat dağınıklığı, kendini kontrol edebilme becerisinde azalma ve zihinde negatif düşünce artışı ile kendini gösteriyor. Özellikle sıcak hava dalgalarında insanlar kendilerini daha çabuk yorulmuş, odaklanmakta zorlanan ve günlük işlerini sürdürmekte güçlük çeken bir ruh halinde bulabiliyor" dedi.

"Sıcak havalarda kendinizi daha gergin hissedebilirsiniz"

Sıcak günlerde yaşanan ruh hali değişikliklerinin kişisel bir zayıflık olarak değerlendirilmemesi gerektiğini vurgulayan Giriş, "Sıcak havalarda kendinizi daha gergin, daha sabırsız ya da daha isteksiz hissedebilirsiniz. Bu durum çoğu zaman beynin ve bedenin sıcaklığa verdiği doğal fizyolojik yanıtın bir parçasıdır. Bu nedenle hem kendimize hem de çevremizdekilere karşı daha anlayışlı olmak önemlidir" diye konuştu.

Uyku ve sıvı tüketimi ruh sağlığını da etkiliyor

Yüksek sıcaklıklarda bozulan uyku düzeninin ruh sağlığını doğrudan etkileyebildiğini belirten Giriş, "Gece boyunca yeterince dinlenememek, ertesi gün dikkat, hafıza ve duygu düzenleme becerilerini olumsuz etkileyebilir. Aynı şekilde yetersiz sıvı tüketimi de zihinsel performansın düşmesine ve stresin daha yoğun hissedilmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

Ruh sağlığını korumak için basit önlemler yeterli olabilir

Yaz aylarında alınacak bazı basit önlemlerin hem beden hem de zihin sağlığını destekleyebileceğini belirten Giriş, "Yeterli su tüketmek, dengeli beslenmek, mümkün olduğunca serin ortamlarda bulunmak, düzenli uyumaya özen göstermek ve günün en sıcak saatlerinde ağır fiziksel aktivitelerden kaçınmak sıcaklığın olumsuz etkilerini azaltmaya yardımcı olur. Bunun yanında nefes egzersizleri, meditasyon, serin saatlerde yapılan kısa yürüyüşler ve sosyal ilişkileri sürdürmek de stres yönetimini destekleyen önemli alışkanlıklardır" dedi.

Giriş, iklim değişikliğiyle birlikte sıcak hava dalgalarının yaşamın bir parçası haline geldiğine dikkat çekerek, "Sıcaklığın yalnızca bedenimizi değil, ruh sağlığımızı da etkileyebileceğini bilmek, bu dönemi daha sağlıklı yönetebilmemizi sağlar. Kendimizi daha yorgun veya tahammülsüz hissettiğimiz günlerde bu durumun sıcak havalarla ilgili olabileceğini fark etmek ve gerekli önlemleri almak, hem psikolojik dayanıklılığımızı hem de yaşam kalitemizi korumaya katkı sağlayacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Hava Ruh Sağlığını Etkiliyor - Son Dakika

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