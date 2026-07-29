Sıcak Havalara Dikkat! - Son Dakika
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Sıcak Havalara Dikkat!

Sıcak Havalara Dikkat!
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Kronik hastalar, hamileler ve yaşlılar sıcak havadan daha fazla etkileniyor, su tüketimi önemli.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği İdari Sorumlusu Doç. Dr. Kenan Topal, kronik hastalığı olanlar, hamileler, çocuklar ve 65 yaş üstü kişilerin sıcak havanın olumsuz etkilerine karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Doç. Dr. Topal, AA muhabirine, aşırı sıcak havanın vücudun ısı dengesini bozabileceğini söyledi.

Risk grubundaki kişilerin, sıcak havadan daha fazla etkilenebileceğini dile getiren Topal, "Özellikle hamile kadınlar, 1-5 yaş arasındaki çocuklar ve 65 yaş üzerindeki kişiler riskli gruplar olarak tanımlanıyor. Bunun dışında kronik hastalığı olanlar yüksek sıcaklık artışlarından olumsuz etkileniyor." dedi.

Topal, yaz aylarında sıvı kaybının önlenmesi için yeterli miktarda su tüketilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Uzun süre güneşe maruz kalınmasının sıcak çarpmasına neden olabileceğini belirten Topal, şöyle konuştu:

"Özellikle güneş ışınlarının dik olarak geldiği öğle saatlerinde dışarı çıkılmamasını tavsiye ediyoruz. Hamile kadınlar, küçük yaşta çocuğu olanlar ve yaşlı bireyler sağlıklarını korumak için daha tedbirli davranırlarsa önemli olur. Kronik hastalığı olan kişilerin kontrollerini tam yaptırmaları ve gerekli tedavilerine birebir uymaları, bunları dikkate alarak günlük hayatlarını planlamaları önemlidir. Hafif ve pamuklu giysiler giymek, terlemeyi önleyen giysilerden kaçınmak da gerekir. Özellikle havalandırması olan odalar ve gölge alanlar tercih edilmeli, sıcaklıklara direkt maruz kalınacak açık hava faaliyetlerinden kaçınılmalı."

Topal, sıcak havanın etkisiyle görülebilecek olumsuzluklarda sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Hava Durumu, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcak Havalara Dikkat! - Son Dakika

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