Sıcaklıklar Deri Hastalıklarını Artırdı - Son Dakika
Üye Girişi
Sağlık

Sıcaklıklar Deri Hastalıklarını Artırdı

Geniş Video İzle

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Çağdaş Koç, sıcak havalarda güneşe fazla maruz kalan kişilerde pişik ve mantar enfeksiyonunun sıkça görüldüğünü söyleyerek, uyarılarda bulundu.

10.08.2024 12:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sıcaklıklar deri hastalıklarını artırdı

Dermatoloji Uzmanı Çağdaş Koç:

"Sıcaklıklardan dolayı pişik ve mantar enfeksiyonu şikayetiyle gelen hastalarımızda artışlar oldu"

KAYSERİ - Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Çağdaş Koç, sıcak havalarda güneşe fazla maruz kalan kişilerde pişik ve mantar enfeksiyonunun sıkça görüldüğünü söyleyerek, uyarılarda bulundu.

Memorial Kayseri Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Çağdaş Koç, sıcak havalarla birlikte güneşin yan etkilerinin çok sık görülmeye başlandığını söyleyerek, "Bu süreç içerisinde güneşin yan etkilerini çok sık görüyoruz. Mümkün olduğu kadar güneşten korunmamız gerekiyor. Geniş ve siperlikli şapka, güneş gözlüğü ve en az 30 faktörlü güneş kremleri öneriyoruz. Bu kremleri dışarıya çıkmadan yarım saat önce sürmek gerekiyor. 3 saatte bir de yenilememiz gerekiyor. Çocuklarda çok önemli. Özellikle ilk 2 yaş içerisinde yoğun güneş maruziyetine kalmaları erişkinlik sürecinde deri kanserine risk oluşturuyor. Çocuklar özellikle gölgede tutulmalı, saat 11 ile 3 arasında mümkün olduğu kadar dışarıya çıkarılmamaları gerekiyor" dedi.

Deriyi kapatan beyaz veya açık renkli pamuklu kıyafetler öneren Koç; "Bu dönemde sıcaklıklardan dolayı pişik şikayetiyle gelen hastalarımızda artışlar oldu. Özellikle boyun, koltuk altı, meme altları ve kasıklarda sıcaklamaya ve terlemeye bağlı şikayetler görüyoruz. Biz bunları önlemek için hastalarımıza sık sık ılık suyla duş almalarını öneriyoruz. Bazen bu pişiklerin üzerine mantar enfeksiyonu da çok ekleniyor. O zaman deri de yaygın, halka halka döküntüler oluşuyor ve şiddetli kaşıntıyla seyrediyor. Böyle bir durumda da bir hastalarımıza mantar tedavisi planlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Memorial, Kayseri, Güneş, Pişik, Hava Durumu, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcaklıklar Deri Hastalıklarını Artırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:30 Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı Yıllık kapasitesi 9 milyon yolcu! Çukurova Uluslararası Havalimanı hizmete açıldı
14:36 Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü Genç kadın sokak ortasında silahla vurularak öldürüldü
14:33 Olimpiyatlar’ın en şanssızı Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti Olimpiyatlar'ın en şanssızı! Boynunun üzerine düşen güreşçi, minderi sedyeyle terk etti
13:28 Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti Ülkesi felaketle boğuşan Kim Jong-un, yardım tekliflerini reddetti
13:07 İsrail, El-Tabin Okulu’na yönelik saldırıda 907’şer kilogramlık 3 bomba kullandı İsrail, El-Tabin Okulu'na yönelik saldırıda 907'şer kilogramlık 3 bomba kullandı
08:04 İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı En az 100 ölü, onlarca yaralı var İsrail ordusu, sabah namazı kılan masumları hedef aldı! En az 100 ölü, onlarca yaralı var
01:41 Ahlat’ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi Ahlat'ta intihar girişiminden ilçe emniyet müdürü ve müftünün iknasıyla vazgeçildi
00:39 Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu Dehşet anları anbean kamerada Anne ve kızı sokak ortasında vuruldu! Dehşet anları anbean kamerada
00:18 “Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor“ iddialarına büyükelçiden açıklama var "Yaralı Türk vatandaşını İmamoğlu yurda getiriyor" iddialarına büyükelçiden açıklama var
23:42 Mauro Icardi’den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri Mauro Icardi'den çok konuşulacak 5. yıldız ve Batshuayi sözleri
23:11 Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024’te gümüş madalya kazandı Milli boksör Buse Naz Çakıroğlu Paris 2024'te gümüş madalya kazandı
23:02 Aynı iş yerine ikinci saldırı Önce “Çekilin“ diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı Aynı iş yerine ikinci saldırı! Önce "Çekilin" diye bağırdı sonra kurşun yağdırdı
22:49 Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor’u 2-1 yendi Galatasaray, sezonun açılış maçında Hatayspor'u 2-1 yendi
22:37 Mutlaka görmeniz lazım Süper Lig’de yeni sezonun ilk golü Hatayspor’dan Mutlaka görmeniz lazım! Süper Lig'de yeni sezonun ilk golü Hatayspor'dan
22:17 Türk futbolu böyle rezillik görmedi Yayıncı kuruluş, 1. Lig’in açılış maçını cep telefonuyla çekti Türk futbolu böyle rezillik görmedi! Yayıncı kuruluş, 1. Lig'in açılış maçını cep telefonuyla çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2024 17:22:14. #1.12#
SON DAKİKA: Sıcaklıklar Deri Hastalıklarını Artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement