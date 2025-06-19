Sıcaktan Korunmak İçin Su Tüketin! - Son Dakika
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Sağlık

Sıcaktan Korunmak İçin Su Tüketin!

19.06.2025 14:38
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Doç. Dr. Aktaş, sıcak çarpması riskine karşı günde en az 2 litre su içilmesini önerdi.

Doç Dr. Aktaş: "Sıcak çarpmasına karşı günde en az 2 litre su için"

ADANA - Yaz aylarının gelmesiyle birlikte artan sıcaklıklar, özellikle Adana gibi şehirlerde sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Özel Medline Adana Hastanesi Dahiliye Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Aktaş, sıcak çarpmasına karşı vatandaşları uyararak günde en az iki litre su içilmesi gerektiğini söyledi.

Adana'da yazın gelmesiyle birlikte hava sıcaklığı 30 dereceleri aşmaya başladı. Sıcaklık nem ile birleşince etkisini daha da artırıyor. Doç. Dr. Aktaş, sıcak havalarda en az iki litre su tüketilmesi gerektiğini belirterek, "Sıcak çarpmalarını genellikle 40 derece üzerindeki sıcaklıklarda görsek de, nem oranı yüksekse bu risk 30 derecede de ortaya çıkabiliyor. Halsizlik, yorgunluk, baş ağrısı ve bilinç kaybına kadar giden semptomlarla karşılaşabiliyoruz" dedi.

Sıcak çarpması şüphesi olan kişilerin vakit kaybetmeden serinletilmesi ve en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılması gerektiğini vurgulayan Aktaş, "İlk etapta hastanın üzerine soğuk veya buzlu su dökülebilir. En etkili yöntem ise soğutucu battaniyelerle vücut ısısının düşürülmesidir" ifadelerini kullandı.

Özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması gerektiğine dikkat çeken Aktaş, "Kronik rahatsızlıkları olan hastalar için su tüketimi çok önemli. Diyabet ve hipertansiyon hastalarının mutlaka yeterli sıvı alması gerekiyor. Pamuklu kıyafetler, şapka, şemsiye ve güneş kremi kullanımı da ihmal edilmemeli" dedi.

Güneşin faydalarına da değinen Aktaş, kronik rahatsızlığı olmayan genç bireylerin D vitamini açısından günde yarım saat güneşlenmelerinin faydalı olacağını belirtti. Aktaş, sağlık çalışanlarının bu konularda gerekli eğitimleri aldığını ve hastanelerde soğutucu ekipmanların hazır bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: İHA

Ahmet Aktaş, Hava Durumu, Sağlık, Yaşam, Adana, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sıcaktan Korunmak İçin Su Tüketin! - Son Dakika

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