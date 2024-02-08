Sigara İçmek İnme Riskini Artırıyor

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Ethem Murat Arsava, günde bir sigara içilmesi durumunda inme geçirmede risk artışı gözlenirken, bir paket ve fazlasını tüketenlerde riskin 6 kata kadar çıktığını belirtti.
Arsava, "9 Şubat Dünya Sigarayı Bırakma Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajda, dünyada her yıl 6 milyondan fazla kişinin inmeye bağlı nedenlerle hayatını kaybettiğini, Türkiye'de ise yaklaşık 1 milyondan fazla kişinin inme hastası olarak mücadele verdiğini ve bunlara her yıl 125 bin kişinin daha eklendiğini kaydetti.
İnmenin ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer aldığını aktaran Arsava, şu ifadeleri kullandı:
"Sigara kullanımı veya dumanına maruz kalınması, tüm damar hastalıkları için olduğu gibi beyin damarlarını ilgilendiren ve inmeyle sonuçlanan hastalıklar için de en önemli risk faktörlerindendir. Sigara kullanımı, inme geçirme riskini ortalama 2 kat artırmakta. Günde bir sigara içilmesi durumunda dahi inme geçirmede belirgin ölçüde risk artışı gözlenirken, günde bir paket ve fazlasını tüketenlerde risk 6 kata kadar çıkmakta. Sigara kullanmadığı halde dumanına maruz kalan pasif içiciler de risk altında. Kısaca sigara yalnızca tüketenleri değil, onların çevresindekileri de etkilemekte. Pasif içici olarak sigara dumanına maruz kalanlarda inme riski artışı yüzde 30'a kadar varabilir."
Arsava, Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre, Türkiye'de erkeklerin yaklaşık yüzde 30'unun, kadınların da yüzde 10'unun sigaradan öldüğüne dikkati çekti.
Ethem Murat Arsava, "Sigarayı bırakmada yardımcı olacağı düşünülen elektronik sigaralar, düşünülenin aksine sigaraya başlamayı teşvik etmekte, sigaraya dönüşü kolaylaştırmakta ve sigarayı bırakmayı zorlaştırmaktadır." bilgisini verdi.
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