Siirt\'te 2 günlük bebeğe TAPVD tanısı konuldu, ambulans uçakla İstanbul\'a sevk edildi

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen 2 günlük erkek bebeğe, 1 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlanan Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Tarama Programı kapsamında "Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş" (TAPVD) anomalisi tanısı konuldu.

Siirt'te yeni doğan bir bebek, uygulanan ulusal tarama programı sayesinde konulan erken teşhisin ardından Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbul'a sevk edildi. 1 Eylül itibarıyla ulusal düzeyde uygulanmaya başlanan Kritik Konjenital Kalp Hastalıkları Tarama Programı çerçevesinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dünyaya gelen 2 günlük erkek bebek sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan ayrıntılı değerlendirmeler ve tetkikler sonucunda minik bebeğe nadir görülen doğumsal kalp rahatsızlıklarından Total Anormal Pulmoner Venöz Dönüş (TAPVD) anomalisi tanısı konuldu. Bebeğin acil cerrahi müdahaleye ihtiyaç duyduğunun belirlenmesi üzerine durum Siirt İl Sağlık Müdürlüğüne bildirildi. Zamanla yarışın başladığı olayda, Siirt İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Sağlık Bakanlığı tarafından hızla ambulans uçak planlaması yapıldı. Siirt Havaalanına getirilerek ambulans uçağa alınan 2 günlük bebek, ileri tedavi için İstanbul Mehmet Akif Ersoy Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesine nakledildi.

Bebeğin tedavisinin uzman ekiplerce sürdürüleceği öğrenildi.