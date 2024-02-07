Siirt\'te açılan moleküler biyoloji laboratuvarı birçok hastalığın teşhisinde kullanılıyor

Sağlık

Siirt'te korona döneminde açılan moleküler biyoloji laboratuvarı birçok hastalığın teşhisinde kullanılıyor

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 2020 yılının Ağustos ayında açılan moleküler biyoloji laboratuvarında Covid-19 salgınının bitmesi ile birçok farklı hastalığın teşhisi amacıyla testler yapılmaya başlandı.

Daha önce bölgede sadece Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde yapılan testler, artık vatandaşları çevre illere yönlendirmeye gerek kalmadan Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde açılan moleküler biyoloji laboratuvarında gerçekleştiriliyor. Özellikle Hepatit B ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastalıklarının belirlenmesi için çalışmalarının olduğunu belirten Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Yasemin Gençbahçe, toplam 24 adet farklı virüs üzerinde araştırmalar yaptıklarını söyledi. Dr. Gençbahçe, "Hepinizin bildiği üzere 2020 yılında Covid-19 salgını başlamıştı ve ağustos ayında biz de burada Covid-19 testi çalışmak için moleküler laboratuvarımızı kurduk. Bunda diğer doktor arkadaşlarımın da çok büyük bir desteği ve gayreti olmuştur. Sonrasında Covid-19 salgın örneklerinin azalmasıyla beraber bu laboratuvarımızı hazır kurmuşken hangi testleri çalışabiliriz diye düşündük. ve Siirt ilimizde çok sık görülen hepatit tanı ve takibine yönelik olarak da HBB DNA testlerini laboratuvarımızda çalışmaya başladık. Bu şekilde dış laboratuvara göndermeden hızlı ve güvenilir bir şekilde hepatit hastalarının tanısını koyabiliyoruz. Bundan sonra yine biz hastanemizde çalışılmayan birçok enfeksiyon hastalıklarının tanısına yönelik olarak 1 aydır sendromik test panelleri çalışmaktayız. Bunlar solunum paneli, gastrointestinal enfeksiyon paneli, menenjit paneli ve cinsel yolla bulaşan enfeksiyon hastaları panelidir. Solunum panelinde hangi testlere bakıyor olacağımızı sorarsanız yaklaşık 24 tane bakteriyel, viral etkenler olmak üzere patojenin varlığını araştırıyoruz burada. Viral etkenler arasında toplumda en sık soğuk aldığında, grip hinomoni gibi soluğa, solunum yolu enfeksiyonlarına sebep olan RSV, rinovirüs, influenza ve adenovirus gibi viral ajanları tanımlayabiliyoruz. Covid-19 da bunların arasındadır. Solunum yolu örneklerinde enfeksiyon etkenlerin viral ve bakteriyel ayrımını yapmakta çok önemli. Çünkü bu şekilde hastaların gereksiz antibiyotik kullanımının önüne geçmeyi planlıyoruz. Gastrointestinal paneline ise ishal şikayetiyle gelen, gastro entry düşünülen hastalarda yine bakteriyel, parazital birçok ajanın, yaklaşık 24 tane ajanın varlığını burada araştırıyoruz. Bu şekilde ishalli hastaların etkenini 1-2 saat gibi kısa bir süre içerisinde tanımlayabiliyoruz ve uygun tedavi ile hastaların iyileşmesini planlıyoruz. Bu şekilde hastaların hızlı şekilde tedaviye başlamasını sağlayarak, hastaların gereksiz yere sevk edilmesinin de önüne geçmesini planlıyoruz" dedi.