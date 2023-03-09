Siirt'te çocukları bekleyen gizli tehlike: 'Rota virüsü' - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te çocukları bekleyen gizli tehlike: 'Rota virüsü'

09.03.2023 09:57

Siirt'te çocukları bekleyen gizli tehlike: 'Rota virüsü' Siirt'te son haftalarda çocuklarda görülen "rota virüsü" ateş, kusma ve ishalle baş gösteriyor.

Siirt'te çocukları bekleyen gizli tehlike: 'Rota virüsü'

SİİRT - Siirt'te son haftalarda çocuklarda görülen "rota virüsü" ateş, kusma ve ishalle baş gösteriyor. Uzman doktor, virüste dikkat edilmezse ölüme yol açabileceği konusunda anne ve babaları uyarıyor.

Altı ay ile iki yaş arasındaki çocuklarda görülen yoğun ishal, mide ve bağırsak iltihaplarına yol açan rota virüsü çocuklarda ve yeni doğan bebeklerde enfeksiyona neden oluyor. Ateş, kusma ve ishalle birlikte seyreden virüs çocuklarda ciddi tahribatlara yol açabiliyor hatta dikkat edilmezse ölümlere bile neden olabiliyor. Uzmanlar, zamanına yapılan müdahalenin önemine vurgu yaparak ebeveynleri çocuklarını zamanında doktora götürmeleri konusunda uyardı.

Rota virüsünün önlem alınmazsa tehlikelere yol açabileceğini belirterek özel bir hastanede Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doktor Abdulhakim Güneş, rota virüsünün özellikle 2 yaşın altındaki çocuklarda sıkça görüldüğünü söyledi.

Dr. Güneş, "Çocuklar bize genellikle ateş, ishal, aşırı kusma gibi şikayetlerle başvuruyorlar. Rota virüsü genellikle temas yoluyla bulaşan bir virüstür. Nadir de olsa solunum yoluyla da bulaştığı tespit edilmiştir. Yüzeylerde insandan insana ya da bebeklerin bezleriyle bulaşmaktadır. Önlem bizim için çok önemli. Özellikle el yıkama, temas yoluyla olan bulaşmalarda önemlidir. Aşısı vardır. Rotarix ve rotateq dediğimiz iki aşısı vardır. İkisinin de koruyuculuğu yüksektir ve güvenilir aşılardır. Tanısını biz genelde kakada rota virüs antijeni dediğimiz bir antijenle tanı koymaktayız. Kanda kesin bir tanısı yoktur. Tedavisi de daha çok sıvı tedavisi olmaktadır. Çocuğun kaybettiği sıvıyı yerine koymaya çalışıyoruz. İshal beslenmesi dediğimiz beslenme diyet bizim için önemlidir. Burada tabii aşırı yağlı, aşırı baharatlı ve ağır gıdaları çocukların yemesini istemiyoruz. Muz, yoğurt, patates gibi daha hafif gıdalarla beslenmelerini istiyoruz. Bir de tabi bol sıvı almalarını öneriyoruz. Daha küçük bebeklerde ise annelerinin onları sık sık emzirmemelerini istiyoruz" dedi.

Rota virüse karşı aşı çok önemli olduğunu dile getiren Dr. Güneş, "Aşının yüksek oranda koruyuculuğu vardır ve yan etkisi çok azdır. İlk iki üç ayda aşı yapmalarını öneriyoruz. Onun dışında bu şikayetleri olan bir kişinin mutlak temas izolasyonu gerekebilir. Evde küçük çocuk veya bu belirtileri olan biri varsa diğer kişilerin dikkat etmesi gerekiyor. Bu hasta olan kişi de el yıkaması el hijyeni, musluğu kullandıktan sonra musluğu temizlenmesi gibi önlemler alınabilir. Çocuk çok küçükse yani özellikle 3 ile 6 ayın altındaki çocuklarda ağır geçtiğini biliyoruz. Çocuk beslenemiyorsa, su dahi içemiyorsa, aşırı dirençli ateşi varsa, günde 10 defadan fazla ishali varsa, bitkinse, göz küreleri çökmüşse, kalp atımları hızlanmışsa mutlaka en yakın hekime başvurmasını öneririm" diye konuştu.

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
Siirt'te çocukları bekleyen gizli tehlike: 'Rota virüsü' Siirt'te çocukları bekleyen gizli tehlike: 'Rota virüsü'

Akut Gastroenterit, Güneş, Çocuk, Siirt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siirt'te çocukları bekleyen gizli tehlike: 'Rota virüsü' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:27 20 Şubat'a kadar olan dönem için ücret ödeyenlerin, KYK yurt ücretleri iade edilecek
11:22 Rakipte 3 eksik! Fenerbahçe-Sevilla maçının muhtemel 11'leri belli oldu
11:15 Defne Samyeli, müzisyen Çarı Telkıvıran ile aşk yaşamaya başladı
10:25 Mustafa Kemal Üniversitesi rektörü konuştu: 120 öğrenci, 40 akademisyen ve 70 personel hayatını kaybetti
10:59 "Solucan yağmuru" videosu hayrete düşürmüştü! Sebebi araştırıldı, iki seçenek üzerinde duruluyor
10:58 Evlilik kararı alan Deniz Çakır ilk kez konuştu: Aniden karşına doğru insan çıkabiliyor
10:54 Depreme İskenderun'da yakalanan CHP'li vekilin sesi Meclis sıralarını inletti! Kürsüye vura vura konuştu
10:23 Altının gram fiyatı 1.105 lira seviyesinden işlem görüyor
10:31 Dolar/TL, 18,96 seviyesinden işlem görüyor
10:38 Ecevit'in partisi seçimde Kılıçdaroğlu'nu mu destekleyecek? Kararı Başkan Aksakal açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2023 11:56:13. #1.11#
SON DAKİKA: Siirt'te çocukları bekleyen gizli tehlike: 'Rota virüsü' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement