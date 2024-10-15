Siirt'te Gebe Okulu ile Doğuma Hazırlık - Son Dakika
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Sağlık

Siirt'te Gebe Okulu ile Doğuma Hazırlık

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Siirt'te anne adayları, gebe okulunda doğum öncesi ve sonrası eğitim alarak hazırlık yapıyor.

15.10.2024 11:44
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Siirt'te anne adayları gebe okulu ile doğuma hazırlanıyor

SİİRT - Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi gebelik okulunda anne adaylarına doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanabilecek sorunlarla ilgili eğitim veriliyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde anne adaylarına gebelikte beslenme, hamilelikte oluşan değişiklikler, anne karnındaki bebeğin gelişimi, gebeyi hastane ortamına ve doğuma hazırlama, doğumdan sonra bebeğin bakımı ve emzirme teknikleri ile ilgili eğitim verilerek anne adaylarına doğum öncesi ve sonrası yaşanabilecek sorunlarla baş etmesi öğretiliyor.

Gebelik konularında da anne adaylarına yardımcı olduklarını belirten Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Sinem Kılıç, gebe olan ve gebelik planlayan bütün anne adaylarının gebe okulundan eğitim almasını tavsiye etti.

Dr. Kılıç; "Hastanemiz bünyesinde gebe okulumuz kadın hastalıkları ve doğum polikliniklerinin hemen yanı başında yer almaktadır. Gebe okulunda hastalarımıza gebelik öncesi, doğum süreci ve doğum sonrası ile ilgili eğitimler ve danışmanlık hizmeti verilmektedir. Bu eğitimler kapsamında sağlıklı bir gebelik için beslenme ve egzersiz önerileri anlatılmakta, gebelikte sık yaşanılan sorunlar ve çözüm önerileri anlatılmaktadır. Ayrıca vajinal veya sezaryen ile doğum arasındaki farklar anlatılmakta, doğum süreçleriyle ilgili hastalarımız bilgilendirilmektedir. Doğumhane gezilerimiz hastaneyi tanımaları ve korkularını yenmeleri açısından oldukça faydalı olmaktadır. Doğum sonrasıyla ilgili de yine bebek bakımı, emzirme teknikleri ve annenin psikolojik destek alması gibi konulara değinilmektedir. Gebe okulu ekibi olarak bütün hastalarımızı, gebelik planlayan ve gebe olan bütün hastalarımızı daha sağlıklı ve korkusuz bir gebelik ve doğum süreci için buraya bekliyoruz." dedi.

Kaynak: İHA

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