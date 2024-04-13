Siirt'te grip vakalarında artış: Uzman doktor, maske takma önerisinde bulundu
SİİRT - Siirt'te son haftalarda artan grip vakalarına karşı Dahiliye Uzmanı Dr. Rıfat Kocaoğlu, "Özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların kalabalık ortamlarda maske takması gerekiyor" dedi.
Siirt'te özel bir hastanede çalışan ve son iki hafta içerisinde aynı şikayet ile başvuruda bulunan hasta sayısının arttığını söyleyen Dahiliye Uzmanı Dr. Rıfat Kocaoğlu, özellikle yaşlı ve kronik hastalıkları bulunan vatandaşların kalabalık ortamlarda maske takmasının gerektiğini belirtti.
Üst solunum yolu enfeksiyonlarının çok sık görünmekte olduğunu, bunu en fazla çocuklarda ve yaşlı kesimlerde daha fazla gördüklerini ifade eden Dr. Kocaoğlu, özellikle kronik hastalıklar olduğundan dolayı daha tehlikeli seyretmekte olduğunu dile getirdi.
İlk semptomları hafiften nezle ve grip gibi olmakla beraber aynı zamanda bu hastalarda akut farenjit, burun tıkanıklığı, ciddi orta kulak iltihabı ve larenjit gibi olmakta olduğuna değinen Dr. Kocaoğlu, "Üst solunum yolu enfeksiyonlarını genellikle viral enfeksiyonlar oluşturmaktadır. Bu hastalıklar tedavi edilmezse daha ciddi bakteriyal enfeksiyonların da bulaşılmasıyla hastalıklar ağırlaşmaktadır. Özellikle yaşlı hastalıklarda, kronik hastalıklarının olması nedeniyle birçok sistemik patolojilere neden olmaktadır" dedi.
Tedavisi ilk zamanlarda semptomatik hastalığın fizyolojisine uygun olarak tedavi edilirken ilerleyen zamanlarda ciddi sistemik tedaviye gerek duyulmakta olduğunu aktaran Dr. Kocaoğlu, "Üst solunum yolu enfeksiyonunu, D vitamin eksikliği olan hastalar daha ağır şekilde geçirmektedir. Bu hastalarda D vitamini takviyesi yapılması da önemlidir. Semptomatik tedaviyle hastalar toparlanabiliyorlar ama ilerleyen zamanlarda doktor kontrolünde olan hastalarda bazı sistemik bulguların olması örneğin, ciddi bir ateşin olması gibi bulgularla hastalara antibiyotik tedavisi başlanabilir. Gerekli bir antibiyotik tedavisi erken bir iyileşmeye neden olur. İlk korunma basit yollarla, el yıkama kurallarına uymakla dengeli beslemeyle uyku düzeninin doğru şekilde oluşturulmasıyla aynı zamanda hapşırma, öksürme zamanı ellerin ağzın kapatılmasıyla korunabiliriz" dedi.
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