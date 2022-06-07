Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı - Son Dakika
Üye Girişi

Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı

07.06.2022 11:45

Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttıSİİRT Siirt'te sağlık alanında yapılan yatırımlar il dışına hasta sevklerini büyük ölçüde azalttı.

Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı

SİİRT Siirt'te sağlık alanında yapılan yatırımlar il dışına hasta sevklerini büyük ölçüde azalttı. Vatandaşlar, sağlık alanında yapılan yatırımlarla, kaliteli sağlık hizmeti almanın mutluluğunu yaşıyor.

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Selahattin Vural, hastaneye alınan modern cihazlar ile vatandaşların il dışına sevk edilmesinin büyük ölçüde önüne geçtiklerini söyledi. Kentte son yıllarda yapılan yatırımlarla 2002 yılında yüzde 39 olan sağlık hizmetlerinden memnuniyet oranının şu anda yüzde 75'e yükseldiğini dile getiren Prof. Dr. Vural, "Göz kliniğimizin bütün cihazlarını yeniledik ve hastanemizde mevcut olamayan cihazları temin ettik. Bugün temin ettiğimiz cihazlarla artık bölgenin en iyi göz kliniklerinden bir tanesine sahibiz. Kornea dediğimiz gözün saydam kısmının, gözün ön tarafındaki saydam arızaları net bir şekilde gösteren ve hem muayene esnasında hekimin gördüğü hem de ekrana yansıtıldığı bir cihaz temin ettik. Ayrıca burada meydana gelen kanamaları, yüksek tansiyon ve diyabete bağlı olan kaçak ve kanamaları da tedavi etmek için ileri düzey bir lazer cihazı getirdik. Bu bölgede bunu üstünde bir cihazın olmadığına inandığımız bir ameliyat mikroskopu temin ettik. Bütün bu cihazların temini ile artık göz kliniğimizde günde 500'e yakın hasta muayene edilmekte. Eskiden 25-30 hasta sevki yapılırken artık Siirt'ten başka bir yere göz hastası sevk edilmemektedir. Bu da bizi ziyadesi ile mutlu etmiştir" dedi.

Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı
Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı
Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı
Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı

YORUMLAR
500
Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak Siirt'teki tespit kuyusu açılarak petrol aranacak: Ham petrolün rezerv ve kalitesine göre üretim kuyusu açılacak Siirt'te doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi Siirt'te doktor darp edildi, Bakan Koca'dan açıklama geldi
Kaynak: İHA

Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Siirt, Sağlık, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:26 Çıplak halde servis bekleyen çocukların üzerine doğru yürümüştü! O şahıs hakkında adli işlem başlatıldı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:37 İstanbullular dikkat! Serin havalar 16 Haziran'a kadar etkisini sürdürecek
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 17:55:42. #1.13#
SON DAKİKA: Siirt'te hastaneye alınan modern cihazlar şehir dışına hasta sevklerini azalttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement