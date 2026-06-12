Sınav Kaygısı ve Başarı İçin Tavsiyeler - Son Dakika
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Sınav Kaygısı ve Başarı İçin Tavsiyeler

Sınav Kaygısı ve Başarı İçin Tavsiyeler
12.06.2026 10:05
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Uzman Psikolog Yıldız, LGS ve YKS için öğrencilere kaygıyı yönetme ve çözüm odaklı yaklaşım önerdi.

LGS ve YKS sınavlarına kısa bir süre kala kala öğrencilere önemli tavsiyelerde bulunan Uzman Psikolog Esma Yıldız, "Belirli düzeyde kaygı motivasyoneldir ancak, o kaygıyı ileriye taşıdığımız zaman kişiyi olumsuz yönde etkileyip başarısızlığa sürüklemektedir" dedi.

Elazığ Medilines Hastanesi Klinik Psikolog Esma Yıldız, LGS ve YKS sınavına girecek olan öğrencilere önemli uyarılarda bulundu. Yıldız, "Öğrencilerin son günlerde tekrar etmelerini ve var olan bilgilerini pekiştirmeleri gerekiyor. En önemlisinin ise sınava girecek olanlara sonuç odaklı değil çözüm odaklı yaklaşılması ve şartsız destek olmaları gerekmektedir" ifadelerini kullandı.

Sınav kaygısı öğrencilerin yoğun endişe yaşadığı dönem olduğunu belirten Uzman Psikolog Esma Yıldız, "Bu endişe dönemi hafıza, dikkat ve performansı olumsuz yönde etkiliyor. Belirli düzeyde kaygı motivasyoneldir bizi ilerletebilir ancak, o kaygı ileriye taşıdığımız zaman kişiyi olumsuz yönde etkileyip başarısızlığa sürüklemektedir. Belirtileri çarpıntı, titreme terleme ve mide rahatsızlığı görülür. En önemlisi ise dikkat dağınıklığı ve hafıza güçlüğüdür. Kişiler başarısız olacakmış gibi hissedip kaygıyı arttırıyorlar. Öğrencilere önerilerimiz son günlerde tekrar etmelerini istiyoruz. Var olan bilgilerini pekiştirmelerini istiyoruz. Uykuya yönelik uyku düzenlerini korumalarını istiyoruz. En önemlisi nefes teknikleri gibi rahatlatıcı tekniklerden yararlanmalarını istiyoruz. Ailelere önerilerimiz ise çocuklarını kesinlikle başka insanlarla kıyaslamamaları gerekiyor. Onlara sonuç odaklı değil çözüm odaklı yaklaşmaları gerekiyor. En önemlisi de şartsız destek olmaları gerekmektedir. Bu süreçte biz çocukların kaygılarını indirgemiyoruz motivasyonel olan düzgün düzeyde bekletiyoruz" diye konuştu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, YKS, LGS, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sınav Kaygısı ve Başarı İçin Tavsiyeler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Tuğba Onurlu Tuğba Onurlu:
    öğrencilerimiz zaten çok kaygılı durumdayken bu sınav sisteminin üzerine baskı yaptığı da ayrı bir sorun var.aile desteği ve doğru rehberlik çok önemli çünkü sınavlardaki başarısızlık çocuğun tüm geleceğini belirliyor gibi görülüyor ve bu da kaygıyı artırıyo başarı tabii ki önemli ama çocukların ruh sağlığı daha önemli değil mi 0 0 Yanıtla
  • Yaşar Gökhan Börteçine Yaşar Gökhan Börteçine:
    doğru söylemiş psikolog hocamız kaygının kontrolü lazım devlet ve okul yönetimleri bunu göz önünde bulundurarak ders müfredatını hazırlamadıkça bu tavsiyelerin bir faydası olmaz 0 0 Yanıtla
  • Aydın Keskin Aydın Keskin:
    valla bu psikolog ne diyo onu anladım ama devlet olarak bi somut adım atılıyo mu öğrenciler için merak ettim yani sözel midir yazılı mıdır tabi bu tavsiyeleri dinlemek güzel de uygulamaya gelince nasal oluyo bunu merak ediyorum 0 0 Yanıtla
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