Sınav Öncesi Psikolojik Tavsiyeler - Son Dakika
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Sınav Öncesi Psikolojik Tavsiyeler

Sınav Öncesi Psikolojik Tavsiyeler
19.06.2026 10:21
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Uzman Psikolog, sınav öncesi dinlenmenin ve stres yönetiminin önemine dikkat çekti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden Uzman Klinik Psikolog Aybige Üstüner üniversite sınavına bir gün kala öğrencilerin yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine dinlenmeye, zihni rahatlatmaya ve sınav gününe dengeli bir şekilde hazırlanmaya odaklanmaları gerektiğini söyledi.

Sınava bir gün kala öğrencilerin yeni bilgiler öğrenmeye çalışmasının kaygıyı artırabileceğini belirten Üstüner, "Üniversite sınavına bir gün kala yeni konular öğrenmeye çalışmak yerine dinlenmeye ve zihni rahatlatmaya odaklanmak önemlidir. Bu süreçte öğrencinin kendisini eksik hissetmesine neden olacak yoğun çalışma programlarından uzak durması gerekir. Amaç son gün daha fazla bilgi yüklemek değil, sınav gününe zihinsel olarak hazır girmektir" dedi.

"Uyku düzeninizi bozmayın"

Sınavdan önce uyku düzeninin korunması gerektiğini vurgulayan Uzm. Psk. Üstüner, "Öğrenciler sınavdan önceki gece alışık oldukları uyku saatine mümkün olduğunca sadık kalmalıdır. Çok erken yatmaya zorlamak ya da geç saatlere kadar uyanık kalmak uyku kalitesini olumsuz etkileyebilir. Dengeli beslenmek, ağır yiyeceklerden kaçınmak ve gün içinde bedeni yormayacak kısa yürüyüşler yapmak sınav öncesi rahatlamaya katkı sağlayabilir" diye konuştu.

Üstüner, sınavdan önce dikkat edilmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

"Uyku düzeninizi bozmayın. Dengeli beslenmeye özen gösterin. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın. Kısa yürüyüşler ve nefes egzersizleri yapın. Sınav kaygısının normal olduğunu unutmayın. Kaygı tamamen yok edilmesi gereken bir duygu değildir. Belirli düzeyde kaygı, öğrencinin dikkatini toplamasına yardımcı olabilir. Ancak kaygı yoğunlaştığında nefes egzersizleri, kısa molalar ve olumlu iç konuşmalar destekleyici olabilir."

"Kıyaslamak kaygıyı artırabilir"

Sınav sürecinde ebeveynlerin tutumunun da öğrenciler üzerinde belirleyici olduğunu ifade eden Üstüner, ailelerin destekleyici ve sakin bir yaklaşım sergilemesi gerektiğini söyledi. Üstüner, "Ebeveynlerin bu süreçte çocuklarını başkalarıyla kıyaslamaktan kaçınmaları çok önemlidir. 'Komşunun çocuğu şu kadar net yapıyor' ya da 'Sen daha çok çalışmalıydın' gibi cümleler öğrencinin motivasyonunu artırmaz, aksine kaygısını güçlendirebilir. Ailelerin çocuklarına güven veren, yanında olduklarını hissettiren ve sınav sonucundan bağımsız olarak değerli olduklarını hatırlatan bir tutum içinde olmaları gerekir" ifadelerini kullandı.

Sınav sonucunun öğrencinin kişiliğini, başarısını ya da gelecekteki potansiyelini tek başına belirlemediğini belirten Üstüner, "Unutulmamalıdır ki bir sınav sonucu kişinin değerini belirlemez. Öğrencilerin sınava ellerinden gelen hazırlığı yapmış olmanın bilinciyle girmeleri, kendilerine güvenmeleri ve sınavı hayatlarının tek belirleyicisi olarak görmemeleri gerekir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Eğitim, Sağlık, Stres, Son Dakika

Son Dakika Sağlık Sınav Öncesi Psikolojik Tavsiyeler - Son Dakika

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